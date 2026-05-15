Bendodo pide que PSOE deje de "boicotear" que Policía y Guardia Civil sean profesión de riesgo: "Se juegan la vida"

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha urgido al PSOE de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero y a sus socios en el Gobierno a que "dejen de boicotear" la ley para que la Policía y la Guardia Civil puedan ser consideradas profesiones de riesgo. "Nuestros agentes se están jugando la vida y algunas veces pierden la vida, como lo hemos visto en estas fechas", ha dicho en referencia a los dos agentes en Huelva.

"Si el PSOE no está con dolor de las víctimas, como hemos visto, que no fueron ni al funeral, al menos esté de la parte de la solución que proponemos de reforzar el papel de la Policía Nacional y de la Guardia Civil como profesión de riesgo", ha expresado Bendodo en declaraciones a los periodistas en Málaga, en un acto en el marco de la campaña electoral andaluza.

Así, ha criticado que el PSOE y sus socios de Gobierno "se niegan" a reconocer esta protección y ha recordado que la Mesa del Congreso "que preside la señora Armengol, lleva bloqueando 71 veces que se debata la propuesta del PP de ley para que se reconozca a policías y guardias civiles como profesión de riesgo".

"La señora Armengol lo tiene en el cajón metido y ha dicho 71 veces que no se debate porque sabe que sabe que lo ganamos en el Congreso y el Gobierno, el PSOE no quiere reconocer ni a la Policía ni a la Guardia Civil como profesión de riesgo", ha incidido, al tiempo que ha recordado que el Senado sí lo aprobó.

Así, ha considerado que PSOE "tiene que dejar de boicotear esta medida, que es clave para que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén más protegidas en la lucha contra el narcotráfico".

AYUSO

Por otro lado, cuestionado por las manifestaciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sobre el "boicot" del Gobierno a su viaje a México, Bendodo ha dicho que "conociendo a Pedro Sánchez puede estar detrás prácticamente de todo".

"Yo llegué a la conclusión de que Pedro Sánchez no es una persona de fiar porque vi el vídeo del Comité Federal del año 16 donde él, con la carita de buena persona, le pedía a sus compañeros que en aras de la transparencia, votaran en una urna para que sea más secreto, pero mientras decía eso, por detrás estaban sus colaboradores colocando la urna con los votos amañados y no se inmutó", ha dicho.

Por esto, ha incidido en que "cuanto antes Pedro Sánchez deje de ser presidente del Gobierno, mucho mejor para los españoles". "No nos merecemos un presidente que intente engañar. Si engaña a sus compañeros de partido, qué hará con el conjunto de los españoles", ha manifestado.

Asimismo, preguntado por la decisión de retirar las acreditaciones para el Congreso a Vito Quiles y Bertrand Ndongo, ha asegurado que el PP "defiende ante todo la libertad de expresión". "Sánchez, si no le gusta la foto, despide al fotógrafo", ha dicho.

"Lo hace con los jueces, si no le gustan las decisiones que toman los jueces, lo llaman fachas con toga; lo hace con los políticos de su partido, incluso, que no le dan la razón, los aparta; y lo hace con los periodistas, los que le son incómodos, también los aparta. Esta no es nuestra forma de actuar", ha señalado.

Bendodo ha dicho entender que "el periodismo tiene que ser incómodo" y ha apuntado que "esto de los escraches y acosos, que no tiene nada que ver, creo yo, con lo que han hecho estos dos señores, ya lo vivieron los dirigentes del PP de mano de periodistas y políticos de izquierda hace tiempo. Esto no es nuevo".