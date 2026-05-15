Bendodo (PP) augura que la campaña de "miedo y pasado" de Montero "se estudiará como una de las peores" de Andalucía

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en una foto de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

MÁLAGA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha augurado este viernes que la campaña que ha desarrollado la secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, de cara a los comicios autonómicos de este domingo, 17 de mayo, "se va a estudiar en las universidades", y "habrá hasta tesis doctorales" sobre ella, al ser "una de las peores campañas que se ha hecho nunca en Andalucía, y probablemente en España".

Así lo ha apuntado el vicesecretario 'popular' en una atención a medios en Málaga para hacer balance de la campaña electoral andaluza que concluye este viernes, y en la que ha afeado a la candidata socialista que haya basado su campaña básicamente en "miedo y pasado", según ha opinado.

Frente a ello, Bendodo ha defendido que el candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha hecho una campaña de ilusión, en positivo, desde principio a fin, mostrando el excelente currículo de gestión de estos siete años de gobierno de cambio en Andalucía", en los que esta comunidad ha pasado de estar "en el vagón de cola" a situarse a "la cabeza del tren", según ha valorado.

El dirigente nacional del PP ha reivindicado así la situación actual de Andalucía en materias como el empleo y la actividad económica, y ha señalado que, en cambio, la candidata socialista y exvicepresidenta del Gobierno "no tiene balance y no tiene gestión", así como ha afeado a Montero que haya sido "incapaz de sacar un solo Presupuesto" General del Estado adelante como ministra de Hacienda en esta legislatura, antes de dejar dicha responsabilidad a finales del pasado mes de marzo, tras la convocatoria de las elecciones andaluzas.

A MONTERO "SE LE NOTA QUE NO QUERÍA VENIR" A LAS ELECCIONES ANDALUZAS

Bendodo ha subrayado que Montero ha venido a la política andaluza "a palos, no quería, se le nota en la cara", y "lo que ha ofrecido" en esta campaña ha sido "miedo y pasado".

Al hilo, ha cargado contra la "campaña del miedo" que, en su opinión, ha impulsado el PSOE-A con llamadas telefónicas "suplantando a personal del Servicio Andaluz de Salud y diciendo mentiras sobre la gestión sanitaria de Juanma Moreno".

"Es una vergüenza que hayan llamado a personas mayores, a enfermos, para decirles que se les anulaba o se les cambiaba su cita en la sanidad pública por culpa de Juanma Moreno", cuando "era mentira", y "ha tenido que venir la Junta Electoral para decirle que 'no todo vale'" a María Jesús Montero y al PSOE-A, ha agregado Bendodo, que ha considerado que las llamadas de esa campaña telefónica socialista "rozan lo ilícito", y se enmarcan en una "guerra sucia sanitaria" que entiende que es "fruto de la desesperación".

Tras apostillar que habiendo estado "cerca" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no extraña" esa "campaña de guerra sucia sanitaria" porque "esa es la forma de actuar" del Ejecutivo socialista, Bendodo también ha llamado la atención acerca de que Montero se haya rodeado en esta campaña de la "compañía" del propio Pedro Sánchez, así como del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, de la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez, y del expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves.

"Han sido las estrellas invitadas de María Jesús Montero en esta campaña", según ha puesto de relieve el dirigente del PP, quien al respecto ha subrayado que Chaves y Magdalena Álvarez fueron "condenados" por el caso de los ERE, Zapatero "va a ser noticia las próximas semanas y va a tener que dar a los españoles muchas explicaciones de su gestión como conseguidor", y a Pedro Sánchez "le cuelgan en racimo los casos de corrupción".

Tras subrayar también que finalmente no ha venido a esta campaña el presidente de la Generalitat de Cataluña y líder del PSC, Salvador Illa, el vicesecretario del PP ha dicho estar "convencido" de que la campaña de Montero "se va a estudiar en las universidades, que habrá hasta tesis doctorales" sobre ella, "como una de las peores campañas que se ha hecho nunca en Andalucía, y probablemente en España".

"Cuando uno viene a disgusto se le nota y mete patón tras patón", ha agregado Bendodo, que ha sostenido que Montero "empezó mal esta campaña diciendo que ella era la mujer más importante de la historia de España, más que Isabel la Católica casi", y ha tenido como "remate final" su comentario sobre los accidentes laborales al hilo de la muerte de dos guardias civiles "en acto de servicio, persiguiendo a los narcotraficantes".

Bendodo ha remarcado que esas muertes fueron "defendiendo a todos los ciudadanos", y están "más cerca del asesinato que del accidente laboral que decía" Montero, "como si se hubieran resbalado en la patrullera, o si se les hubiera olvidado poner el cinturón de seguridad", ha apostillado antes de augurar que "el gran accidente laboral lo va a vivir" la candidata socialista "en sus propias carnes el próximo domingo, cuando los andaluces le den la espalda" en las urnas.

En esa línea, el vicesecretario de Política Autonómica del PP ha sostenido que "los andaluces no quieren este mal rollo y este insulto permanente de María Jesús Montero con Andalucía porque ella no está aquí a gusto", ni quieren "la campaña que ha hecho, que es el muestrario de un mercadillo de antigüedades, con todo el pasado del Partido Socialista", según ha incidido.

"Frente a eso hay una Andalucía nueva, orgullosa, que está consiguiendo liderar al conjunto de las comunidades autónomas en España", ha reivindicado Bendodo, que espera "un apoyo masivo" en las elecciones de este domingo "a las propuestas de Juanma Moreno", y que ha aventurado que Montero buscará tras los comicios "el billete de vuelta para Madrid", para ponerse "otra vez al servicio de Pedro Sánchez, para seguir como delegada del independentismo, maniobrando para beneficiar al separatismo, como ha hecho con el modelo de financiación autonómica", según ha concluido Elías Bendodo.



