Bendodo critica el plan de empleo del Gobierno antes del 19J: "Es lo del PSOE siempre, intentar comprar voluntades"

CÁRTAMA (MÁLAGA), 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del PP-A para la campaña del 19J y presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha criticado este miércoles que el Gobierno de España haya aprobado a escasos días del inicio de la campaña electoral en Andalucía un plan de empleo por valor de 50 millones: "Qué casualidad, lo aprobó en los Presupuestos Generales del Estado de finales de 2021 y ha esperando cinco meses, cuando empieza la campaña".

Tras incidir en que este plan se podría haber puesto en marcha el pasado mes de enero, preguntándose cuántos andaluces se podrían haber contratado en estos cinco meses; Bendodo ha considerado que el PSOE "lo hace a la vieja usanza: intentando comprar voluntades en Andalucía, que es lo que el socialismo ha hecho siempre".

Así, en Málaga, donde ha visitado una empresa cárnica, ha dicho que en las elecciones del 2 de diciembre de 2018 la gente en Andalucía "se dio cuenta y dijo que ese modelo ya no funciona". "El 'te coloco y me votas' ya no funciona. Eso ha hecho el socialismo toda la vida, si pretende el socialismo hacer lo mismo los andaluces le van a decir que 'stop', que aquí funcionan las cosas de otra manera y mejor", ha enfatizado.

El candidato número 3 por el PP de Málaga ha incidido en que en 19 días Andalucía "se juega seguir avanzando o volver a la casilla de salida, a volver a años de corrupción del PSOE o seguir en años de crecimiento que está practicando el PP".

"El PSOE creyó durante muchos años que tenía un granero de votos y se ha demostrado que tiene un granero de corrupción", ha subrayado Elías Bendodo, quien ha aludido al "nuevo caso de corrupción del PSOE en Valencia": "Ha pasado allí y ha tardado 24 horas en salpicar al gobierno socialista de la Junta de Andalucía, donde había claras conexiones".

El coordinador de la campaña del PP-A ha señalado que el 19 de junio habrá andaluces que voten al candidato 'popular' a la reelección, Juanma Moreno y otros que no lo harán pero ha asegurado que "todos, aunque no le voten, no tienen por qué estar preocupados" si el PP gana.

"A partir de ese día, el que salga de las urnas será un gobierno para todos, contará con todos y pensará en el interés de Andalucía. Hoy estamos liderando parámetros económicos, de creación de empleo y riqueza para que siga creciendo nuestra tierra. Si a Andalucía le va bien a España le va a ir muy bien", ha reiterado.

En este sentido, en su visita, ha destacado el trabajo de las empresas cárnicas en Andalucía, "donde genera un impacto económico de 2.000 millones de euros y más de 5,5 millones de jornales en el campo, siendo un sector clave para que Andalucía lidere a nivel nacional las exportaciones", con 560 empresas y 24.000 trabajadores.

En su intervención, ha recordado que el PP defendió "a capa y espada al sector cárnico frente a los ataques de Pedro Sánchez y de su ministro --de Consumo-- Alberto Garzón, al que le pareció mal que consumiéramos aceite, que comiéramos jamón y que hiciéramos turismo y el presidente no dijo ni pío".



