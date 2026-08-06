Bendodo (PP) defiende que Ayuso "ya ha dado todas las explicaciones" sobre el ático

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, comparece ante los medios para tratar asuntos de actualidad. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha defendido que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "ya ha dado todas las explicaciones" el ático adquirido en Chamberí.

"No tengo nada más que añadir a las palabras de la presidenta Ayuso. Creo que a ella se le entiende perfectamente", ha subrayado en una atención a los medios este jueves en Málaga.

Las declaraciones de Bendodo están en línea con las realizadas también este jueves por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien ha insistido que las explicaciones el ático adquirido en Chamberí están "sobradamente dadas" y ha criticado que se saque este asunto "de contexto" para "tapar la incompetencia del Gobierno tras la invasión de Ceuta" y por el "caos migratorio".

Lo ha trasladado así después de que ayer la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, asegurara que sería "poco inteligente" que le "buscaran una casa" que no podría "esconder" y argumentara que Planifica Madrid a lo largo del año "compra y vende" y que ella no conoce estos movimientos porque no es su "competencia saberlo", pero sí de los consejeros de cada organismo.

García Martín ha asegurado que se ha explicado este asunto "con total claridad", al igual que se ha dicho que este inmueble "no iba a ser una residencia" de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, si bien ha justificado que "la mitad de los ministros y presidentes autonómicos" cuentan con una de ellas.