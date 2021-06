Bendodo (PP-A) dice que los indultos "son un corte de manga a la democracia" y serán "la condena política" de Sánchez

MÁLAGA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Málaga y portavoz de los 'populares' andaluces, Elías Bendodo, ha asegurado que los indultos a los condenados por el 'procés' "son un corte de manga a la democracia", además del "primer paso para un atraco económico al resto de comunidades autónomas"; al tiempo que ha considerado que serán "la condena política" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En el cierre de la campaña de recogida de firmas contra los indultos en Málaga capital, Bendodo ha insistido este domingo en que el Gobierno de España "está traicionando la voluntad de los españoles y de la Constitución" y que estos beneficios son "un ataque directo a nuestro valores, nuestros principios y nuestros derechos; en definitiva a lo que es la unidad de España".

"Si Sánchez sigue adelante, será la primera vez en la historia de nuestro país que un presidente toma una decisión en contra de la Constitución", ha asegurado el portavoz del PP-A, quien ha aseverado que estos indultos "son insultos a la inteligencia de los españoles". "Sánchez podrá indultar, pero no hay indulto que le salve de lo que va a ser su condena política", ha dicho.

"No todo vale, el fin nunca, nunca justifica los medios en política, y no todo vale por mantener un sillón", ha dicho, apuntando que este domingo el PP y muchos ciudadanos "nos manifestamos para decir alto y claro que la mayoría de los españoles no estamos de acuerdo con este ataque a la democracia, no estamos de acuerdo con que el presidente del Gobierno ceda con los independentistas y rompa las reglas democráticas de nuestro país".

Ha criticado que Sánchez "ha preferido ceder España a ceder el mando y eso no lo podemos permitir"; incidiendo en que "somos un país con muchísimos siglos de historia, que ha demostrado estar a las duras y las maduras y que hemos salido de lo más complicado estando unidos".

"Por mantener dos años más el sillón de la Moncloa no puede valer todo", ha indicado Bendodo, quien ha reiterado que "no puede valer que se permitan unos indultos que como dice la ley, para que se tramiten se debe de dar dos requisitos, que el afectado lo solicite y que diga que se ha arrepentido, y ninguna de las dos cosas se ha producido, ya han dicho que lo van a volver a hacer".

El presidente del PP de Málaga ha reiterado que este "es el pago al independentismo, que se hace en dos fases, ahora con los indultos y en la segunda con la lluvia de millones a Cataluña", lo que significará, ha dicho, "un atraco económico al resto de las comunidades". "Desde Andalucía no lo vamos a permitir, nunca hemos querido ser más que nadie, pero no vamos a aceptar ser menos que nadie", ha manifestado.

Bendodo ha señalado que, mientras, en Andalucía "estamos en lo importante, que es la vacunación y recuperar el empleo" y ha criticado que "da igual lo que pase en las primarias" del PSOE andaluz, que se celebran este domingo, "porque lo que hicieron la pasada semana es votar a favor de los indultos, ya ha demostrado que está a favor de esta agresión a los españoles".

Al respecto, ha abundado que "este es un ejemplo más de que el sanchismo entrará en Andalucía de la mano de un PSOE andaluz que ha renunciado a tener voz propia, motivo por el cual muchos socialistas se sienten traicionados".

Por contra, ha expresado que desde el PP van "a seguir defendiendo la justicia, la Constitución y el estado de derecho", incidiendo en que "hay valores, como el de preservar y respetar las normas de convivencia, que deberían quedar fuera de cualquier debate político".