Bendodo (PP) dice que Zapatero "está junto a Sánchez en ese callejón sin salida: "No tienen coartada"

El vicesecretario general de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press

MIJAS (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, se ha referido a la entrevista del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en La 1 de Televisión Española (TVE) donde "habló mucho" y "no explicó nada" y ha advertido de que "el problema es que Zapatero está junto a Pedro Sánchez en ese callejón sin salida, no hay escapatoria, no tienen salida y no tienen coartada".

Bendodo ha pedido, de igual modo, "menos victimismo" y ha reiterado que el sanchismo "es una pose, una mentira, una huida hacia adelante y están al final".

Así lo ha señalado Bendodo, junto con el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, y la presidenta local y alcaldesa del municipio de Mijas (Málaga), Ana Mata, en la clausura en Mijas de la Escuela de Verano de la formación.

Durante su intervención ha aludido a lo que ha calificado "otro episodio dantesco" como es que este pasado jueves "escuchamos" al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la entrevista "hablar de su situación judicial", aunque ha precisado que "hablar habló mucho, no explicó nada, pero hablar habló mucho".

"No sé con qué objetivo hizo la entrevista ayer Zapatero, pero no creo que haya aclarado absolutamente nada y lo que ha generado es muchísimas más dudas en el conjunto de los españoles", ha incidido Bendodo, que ha señalado que "tuvo una gran oportunidad para explicar todos los delitos que le achacan a él y a su familia" y "creo que todos los españoles salimos más convencidos de que ha cometido esos delitos, porque no explicó absolutamente nada".

A juicio de Bendodo, Zapatero "intentó presentarse como una víctima para intentar distraer la atención de los graves delitos que pesan sobre él". "Ya está bien de tanto victimismo de Zapatero, de tantas lágrimas de cocodrilo de Zapatero", ha advertido.

"Creo que tiene la cara dura, como el cemento armado. No ha explicado quién le regaló las joyas, dijo que no le iba a decir, y se quedó tan pancho", ha dicho y se ha preguntado, además, "a quién se le ocurre meter a sus hijas en estos líos; cada uno sabrá".

Bendodo ha añadido, asimismo, que "lo que está claro es que no podría haber montado toda esta trama si no fuera porque le han ayudado". "Sus colaboradores más cercanos han dicho que cobró comisiones por gestiones con el Gobierno", ha explicado, señalando que "si Zapatero cobró comisiones, es que alguien pagó las comisiones. Si Zapatero cobró, alguien pagó y a mí no se me ocurre otro que el que pagó es Pedro Sánchez".

"Esto, verde y con asas. Esto no tiene otra explicación", ha dicho Bendodo, que ha añadido que "de esto es muy complicado salir": "Para que Zapatero, insisto, cobrara la comisión, alguien tenía que pagarla y quien pagaba era Pedro Sánchez".

"El fiscal general condenado, la mujer del presidente, el hermano del presidente, Cerdán, Ábalos, Koldo, Zapatero, todos esos que están desfilando por los juzgados y algunos en la cárcel, no estarían si no fuera por Sánchez", ha agregado y ha insistido en que "sin Pedro Sánchez sería imposible que todos esos hubieran cometido esos delitos".

"EL BOTÓN DE LA CORRUPCIÓN ES PEDRO SÁNCHEZ"

Para Bendodo, Sánchez "es el nexo corruptor. El botón de la corrupción es Pedro Sánchez. Sin él, todos estos, algunos en la cárcel ya y otros en camino, otros camino del banquillo, no hubieran cometido esos delitos". "Insisto, verde y con asas", ha dicho.

Por último, Bendodo se ha referido a las joyas y a Zapatero y ha asegurado que "se condenó ayer solo, él mismo, con la entrevista que hizo. Se condenó con su silencio. No quiso contestar el origen de las joyas" y "estás diciendo que no es un origen claro".

"Cuando tienes que explicar algo es que no se entiende y si Zapatero tiene que explicar todo esto en una entrevista es que no se entiende. Y los españoles no lo entendemos", ha agregado. Así, ha incidido en que "el problema es que Zapatero está junto a Sánchez en ese callejón sin salida, no hay escapatoria, no tienen salida, como decía, y no tienen coartada".