El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, vota en las elecciones generales del 29 de noviembre. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha asegurado que las elecciones generales de este 29 de noviembre son "las más decisivas de la historia de la democracia".

"Lo estamos diciendo durante toda la campaña y hoy esperamos una participación masiva de todos los españoles y que los agentes electorales velen por la limpieza y la pulcritud de todo el proceso electoral", ha señalado este domingo tras ejercer su derecho al voto en Escuelas Ave María de Málaga.

Asimismo, Bendodo ha apuntado a una participación "masiva" y se ha mostrado confiado con "volver a ganar las elecciones en Málaga" con "un mayor número de diputados que la segunda fuerza".

El candidato ha confirmado que seguirá la noche electoral en Madrid junto al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo.