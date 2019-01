Bendodo lamenta la "postura de cabreo" de Susana Díaz con el nuevo Gobierno: "Hay que saber perder"

Actualizado 17/01/2019 13:59:24 CET

El líder de los 'populares' malagueños destaca el discurso "moderado, centrado y de mano tendida" de Moreno y el gran reto de crear empleo

MÁLAGA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A y presidente 'popular' en Málaga, Elías Bendodo, ha lamentado la "postura de cabreo" del PSOE andaluz y ha incidido en que el nuevo Gobierno también quiere "escuchar" a los socialistas, "pero tienen que querer".

"Ahora están en una postura de cabreo que no entiendo porque alternancia es democracia y si se consideran demócratas entenderán que la alternancia es normal en la democracia española", ha manifestado a los periodistas en Málaga, donde ha presentado los trabajos realizados sobre la Senda Litoral y que se ejecutarán en los próximos años.

Bendodo ha reiterado a la expresidenta andaluza, Susana Díaz, "que en la vida, y en la política, hay que saber ganar pero también saber perder". "Ella cuando ganaba, ganaba con prepotencia; y cuando ha perdido, ha perdido con rabia y, por tanto, se hace mayor la derrota", ha apostillado.

Pese a que ha considerado que Díaz "lo está asumiendo mal", Bendodo ha confiado en que con el paso de los días "asuma el nuevo tiempo y el nuevo Gobierno". "También queremos escuchar al PSOE, seguro, pero tienen que querer", ha resaltado.

También ha subrayado que este miércoles fue un día "histórico" para Andalucía y España porque "después de 40 años se produce alternancia en el Gobierno" andaluz, considerando que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "estuvo a la altura", con un discurso "centrado, moderado, de mano tendida, de escuchar a todo el mundo, de cambio, de nuevos tiempos, de que las cosas se pueden hacer mejor, de reconocer lo que se ha hecho bien pero que se puede mejorar".

En definitiva, el portavoz de los 'populares' andaluces ha indicado que se inicia "un tiempo de esperanza e ilusión en el que Andalucía va a sonar más fuerte que nunca y va a sacar todas las potencialidades que tiene y que el Gobierno anterior no ha sabido aprovechar".

"Esta ilusión que hay en las calles se va a convertir en progreso, riqueza y sobre todo empleo, el gran reto, que no haya ni un andaluz que quiera tener una oportunidad de un puesto de trabajo y no la tenga", ha manifestado, recordando que Andalucía tiene la tasa de desempleo "más alta, no de España sino de Europa, y ese mal tiene que acabar con nuevas medidas, ideas y políticas reformistas del Gobierno de PP y Ciudadanos".

Por último, cuestionado por el hecho de que el líder de Ciudadanos, Juan Marín, vaya a ser el próximo consejero de Turismo, Bendodo ha añadido "y vicepresidente, nada más y nada menos", sin querer entrar en si él formará o no parte del Ejecutivo andaluz.