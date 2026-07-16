Bendodo (PP): "Sánchez ha cambiado la agenda legislativa por la agenda judicial"

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en una acto en Marbella - PP

MARBELLA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha dicho que en España "no hay agenda legislativa" y ha criticado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha cambiado la agenda legislativa por la agenda judicial".

Así lo ha señalado Bendodo en Marbella (Málaga) en un acto junto con el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, y la alcaldesa de Marbella y presidenta del PP local, Ángeles Muñoz, al tiempo que ha añadido que "evidentemente se puede ver que no son capaces de sacar unos Presupuestos adelante, pero les ahoga la hiperactividad en los juzgados".

"A ese ritmo llega un momento en que es muy difícil estar al día", ha dicho Bendodo, que señalado que "perdí la cuenta de todos los investigados". "Lo que todo el mundo hoy tiene claro en España es que Sánchez no va a arreglar ningún problema, que ya no gobierna desde hace meses, sino que resiste, pero que sí es cierto que ha hecho historia".

En concreto, Bendodo ha dicho que Sánchez "ha hecho historia" porque "es la primera vez en la historia que condenan al fiscal general del Estado; que condenan a 24 años de prisión a un exministro y ex número 2 del partido en el Gobierno; que condenan al hermano del presidente del gobierno; que la mujer del presidente del gobierno se va a sentar en el banquillo; y que imputan a un expresidente del gobierno", ha enumerado.

"Así es como Sánchez, le guste o no, va a pasar a la historia por haber dejado un gobierno atrapado en un sumario permanente y un partido que ha hecho de los juzgados su sede principal", ha agregado.

Por otro lado, durante su intervención ha criticado también el "modus operandi del Gobierno, del Partido Socialista y de la familia del presidente del Gobierno".

Por último, ha asegurado que "el Estado de Derecho es más fuerte que Sánchez, que las cloacas impulsadas por Sánchez y que todas las corruptelas que ha impulsado el PSOE", ha concluido.