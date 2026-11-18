El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, junto con el candidato al Senado Francisco Salado. (Foto de archivo). - PP

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato cabeza de lista al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha asegurado este miércoles que el "primer compromiso" del presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, con los empresarios es que "van a volver a la mesa de diálogo, que nunca debían haber abandonado", si alcanza el Palacio de La Moncloa tras las elecciones generales del 29 de noviembre, y frente a ello ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "solo ha impuesto medidas a los empresarios".

Bendodo se ha pronunciado así durante un encuentro con empresarios malagueños junto al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara; el presidente de la Cámara de Comercio malagueña, José Carlos Escribano; y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, según ha informado el PP en una nota.

El dirigente 'popular' ha señalado que el objetivo de este encuentro era escuchar sus propuestas, y ha situado la movilidad y las infraestructuras, la vivienda y la energía como los tres grandes ejes para la provincia.

En materia de infraestructuras, Bendodo ha denunciado que existe "un tapón en infraestructuras del Estado en Málaga", y ha retado a los partidos que han gobernado durante estos ocho años a citar "un solo proyecto" impulsado en la provincia. En este punto, ha mencionado el acceso norte al aeropuerto, el tren litoral, los enlaces de la A-7 y la red ferroviaria.

El candidato 'popular' también ha reclamado soluciones ante la desconexión ferroviaria de Málaga, y ha pedido al Ejecutivo central una fecha para recuperar "de forma segura" la alta velocidad. Además, ha planteado un plan alternativo que incluya un puente aéreo Málaga-Madrid a precio tasado, acuerdos con las compañías de autobuses y vehículos de alquiler, y la eliminación o bonificación de los peajes de la Costa del Sol y Las Pedrizas.

En materia de vivienda, Bendodo ha destacado las 5.000 VPO que impulsa el Ayuntamiento de Málaga durante este mandato y las 18.000 que tiene en marcha el Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía. Frente a ello, ha defendido el proyecto del PP de "construir un millón de viviendas en cuatro años con la participación de ayuntamientos, comunidades autónomas, Gobierno y empresas constructoras", además de "reducir burocracia eliminando tres normas por cada nueva que se apruebe".

Por último, ha advertido de que el "déficit" de suministro eléctrico afecta a 25.000 viviendas terminadas, en construcción o pendientes de iniciarse en Málaga. Bendodo ha defendido el apoyo a empresarios y autónomos, y ha contrapuesto las "100 subidas de impuestos" que atribuye al actual Ejecutivo con la propuesta del PP de bajarlos: "Frente a la ideología que ha aplicado este Gobierno prácticamente en todo, nosotros ofrecemos rigor, gestión y experiencia", ha reivindicado el vicesecretario 'popular'.

DE LA TORRE RECLAMA AVANCES "RÁPIDOS" EN MOVILIDAD

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha reclamado avances "rápidos y ágiles" en materia de movilidad y ha puesto el foco en los estudios de la vía perimetral y del eje litoral ferroviario hacia Marbella, complementario al actual Cercanías hasta Fuengirola, con el objetivo de "dotar de una movilidad sostenible a toda la costa occidental".

De la Torre también ha señalado la vivienda como "uno de los grandes desafíos" de Málaga, y la "necesidad de sumar nuevo suelo en la capital". En este ámbito, ha incidido en la importancia, a su juicio, de la colaboración público-privada y de la "agilidad administrativa", además de defender un "aumento de la productividad que permita mejorar la competitividad de la provincia y favorecer el crecimiento de los salarios".