Bendodo se ratifica en que ocho años bastan para un proyecto pero reflexionará sobre su futuro y dice que es "permeable"

Militantes, dirigentes del PP y alcaldes le han pedido que repita y destaca que De la Torre "es un espejo" en el que se seguirá mirando

La decisión del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de aceptar ser el número uno de la candidatura del PP en las elecciones municipales de 2019 ha dejado abiertas otras preguntas como el futuro del presidente de la Diputación, Elías Bendodo, que sonó como su sustituto. Él mismo ha asegurado que abrirá un periodo de reflexión y aunque se ha ratificado en que ocho años son suficientes para llevar a cabo un proyecto de gobierno, ha admitido que es "permeable", más aún, ha destacado, cuando militantes de base, dirigentes y alcaldes 'populares' le piden que repita al frente de la institución supramunicipal.

Así, ha apuntado que en su partido hay diferentes opiniones y él sigue pensando en ese máximo de ocho años pero ha introducido una precisión: "Me piden que siga al frente y lo tengo que pensar. Queda más de un año y abriré un periodo de reflexión para ver qué es lo mejor para la provincia".

"Es mi opinión y eso no lo dice todo pero soy permeable a las propuestas de mis compañeros de partido y estoy dispuesto a valorarlo todo. Queda un año y entonces lo comunicaré", ha insistido, recordando que el candidato a la Diputación no existe como tal.

No obstante, ha asegurado que eso no es ahora la prioridad, ni tampoco si será o no número dos en la candidatura de Francisco de la Torre en la capital: "El resto de los integrantes se sabrán dentro de algo más de un año y la elabora el comité electoral del partido, ni el alcalde ni yo".

Bendodo, a pesar de que esto "no toca ahora", ha considerado que el alcalde como número uno y él, como dos, en la lista del PP en la capital han hecho "un buen tándem" y "la provincia y la ciudad han notado ese empuje de los dos gobiernos, el provincial y el local". "Estaré donde mi partido crea que soy más útil", ha subrayado, añadiendo que siempre se ve "trabajando por Málaga en el ámbito que sea".

Pese a la insistencia sobre su futuro, el presidente del PP de Málaga ha reiterado que "lo que tocaba ahora" era la elección del número uno de la candidatura en la capital: "Hemos elegido al mejor de los nuestros", ha dicho en referencia a De la Torre.

Cuestionado por si alguna vez han pedido al alcalde de Málaga que dé un paso atrás, Bendodo ha incidido en que "nunca", asegurando que las relaciones entre ambos son "de plena colaboración, lealtad y muy cordial".

"Nos llevamos muy bien, he sido diez años concejal de Paco de la Torre y prácticamente todo lo he aprendido de su mano, en cinco distritos y tres áreas. De él y con él y ese aprendizaje lo he aplicado a la Diputación y no ha funcionado mal, todo lo contrario", ha manifestado, y ha añadido que el regidor es "un espejo en el que me seguiré mirando y aprendiendo todos los días".

"CREO QUE EL ALCALDE ES LA MEJOR OPCIÓN"

También ha negado que se sienta frustado por no ser él quien encabece la candidatura a la capital: "Al revés, fui el primero que le pedí a Paco de la Torre que se presentara porque creo que es la mejor opción, el mejor alcalde y sigo pensando que tiene mucho que aportar".

Ha asegurado que se siente "contento" como ciudadano malagueño, presidente provincial del PP "y colaborador estrecho suyo" por la decisión del alcalde de encabezar la candidatura 'popular': "Como buen alcalde que es ha antepuesto los intereses de Málaga por encima de su interés personal y familiar".

En este punto, Bendodo ha agradecido a la familia del regidor, contraria a que vuelva a presentarse en 2019, "por su generosidad": "Sé que hacen un gran sacrificio, porque la política municipal es muy exigente, pero la ciudad de Málaga siempre le va a estar muy agradecida".

A su juicio, Francisco de la Torre es "garantía, seguridad y certeza", una persona "conocida por los malagueños, que le reconocen su valía y entrega generosa a esta ciudad que tanto ama". "Es un ejemplo a seguir y para mí también, un espejo en el que nos miramos muchos y yo entre ellos", ha reiterado.

A continuación, Bendodo ha querido salir al paso de las críticas de la oposición sobre el agotamiento del proyecto 'popular' en la ciudad y la reelección de De la Torre como candidato: "Este partido tiene banquillo y ya tenemos candidato y todos los demás, a día de hoy, no. Ni PSOE, ni Podemos, ni Málaga Ahora, ni Málaga para la Gente, ni Ciudadanos, nadie".

Sobre la posibilidad de que el PP pierda las próximas elecciones municipales, Bendodo no contempla tal escenario, asegurando que creen que el proyecto de su partido es el que "ha transformado esta ciudad y eso lo han hecho los gobiernos de Celia Villalobos y Paco de la Torre". "Nos presentamos con el mejor de los nuestros y estamos convencidos de que liderará esa gran revolución que está colocando a Málaga en ese gran objetivo de ser la tercera ciudad de España tras Madrid y Barcelona, ser el gran eje económico, social, cultural y tecnológico, para lo que ya se han puesto las bases", ha finalizado.