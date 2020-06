Bendodo recalca que Cassá no forma parte del Gobierno de la Diputación de Málaga y llama a la estabilidad

SEVILLA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, otrora presidente de la Diputación de Málaga, ha recalcado este martes que Juan Cassá, el diputado no adscrito tras abandonar Ciudadanos (Cs), no forma parte del Gobierno de la institución supramunicipal malagueña y, por tanto, "no hay ningún tránsfuga" en dicho Ejecutivo, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la estabilidad "por el bien de la provincia y de la ciudad de Málaga".

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Bendodo ha asumido que "todos los pactos no son fáciles" porque se alcanzan entre partidos que son distintos y tienen distintas formas de entender la gestión pública, si bien ha defendido que "hay que poner encima el interés de la provincia, de la ciudad y la estabilidad en el Gobierno, como hacemos todos los días en el Ejecutivo andaluz".

Además, el dirigente 'popular' ha señalado que la solución dada en la Diputación por parte del presidente, Francisco Salado, "no es ninguna nueva, es lo que había antes".

Y es que, como ha sostenido Bendodo, "Cassá tiene ahora la misma responsabilidad que antes y no forma parte de la Junta de Gobierno". "Si lo que le preocupa a Cs es que haya un tránsfuga en el Gobierno de la Diputación, no es así", ha insistido antes de aclarar que el diputado no adscrito tiene una responsabilidad "representativa, no ejecutiva".

"En el Gobierno de la Diputación de Málaga hay un gobierno que forman dos partidos, PP-A y Cs, y nada más", ha zanjado Elías Bendodo.