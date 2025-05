Bendodo señala a Sánchez como "jefe de la mafia" e ironiza con el libro que anuncia Leire Díez: "Vaya tomadura de pelo"

MÁLAGA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha considerado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "era el número uno de las cloacas de su partido", convencido de que "lo sabía todo y estaba al frente de la guerra sucia del sanchismo", por lo que le ha calificado como "jefe de la fontanería", aunque tuviera "fontaneros".

"El jefe de la mafia sin ninguna duda es Pedro Sánchez", ha concluido Bendodo, en declaraciones a los medios de comunicación en Málaga, junto al secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, antes de participar en una convención de su partido.

"El que estaba al frente y el que daba los vistos buenos a las investigaciones también es Pedro Sánchez", ha remachado su argumentación en este sentido y ha ironizado con el hecho de que Leire Díez, a la que ha llamado "la fontanera mayor del sanchismo" y "lady cloacas", se haya presentado como "una periodista de investigación que va a publicar un libro de hidrocarburos después del verano".

"Los españoles vivimos en vilo para que pase el verano cuanto antes y podamos ir a comprar a la librería el libro de hidrocarburos de Leire", ha proseguido argumentando Bendodo, quien ha calificado ese planteamiento de "tomadura de pelo, desvergüenza, y vaya forma de reírse de los españoles".

Ha considerado que se trata de un momento que "me atrevería a calificar como corrupción generalizada de un gobierno en descomposición", por cuanto tras desgranar a los distintos afectados, incluidos ahí familiares como el hermano de Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, ha concluido que "tenemos un gobierno que tiene ya más imputados que ministros hay en el gobierno y ya hay muchos ministros, 23 en total".

Después de argumentar que "ningún gobierno en nuestra democracia ha llegado a tener la tasa de corrupción, la tasa de desvergüenza que tiene el gobierno de Pedro Sánchez", ha inferido de ello que "cualquier gobierno de nuestro entorno europeo dimitiría en bloques y convocaría elecciones", y pese a ese escenario "Sánchez resiste, no gobierna".

Esa resistencia se la ha atribuido a que cree que "desde la Moncloa puede defender mejor a su hermano, a su mujer y a su fiscal general".

Ha situado como "muy grave" que "Sánchez esté al frente de la cloaca del Partido Socialista", al tiempo que ha retratado al presidente del Gobierno com "escondido", ya que "no comparece, no da explicaciones" ante los medios de comunicación, por lo que ha inferido que su comportamiento sería otro "si todo lo que se dice y se publica fuera falso", antes de remarcar que "huye de los medios de comunicación".

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP ha concluido que "son prácticas mafiosas esa forma de actuar del Gobierno contra jueces, periodistas, la Guardia Civil", y ha deducido de esa premisa que "toda mafia tiene un capo y no hay ninguna duda de que el número uno de la trama de Koldo y de Ábalos fue Pedro Sánchez y también el jefe de las cloacas".

Ha sostenido que Leire Díez intentó "imponer la omertá, la ley del silencio, para que nadie hable mal de Sánchez y de su entorno", hecho que ha calificado de que "eso es la mafia con todas las letras", por cuanto "trató de comprar el silencio de los imputados en la trama ofreciéndole que el Partido Socialista le pagara el abogado para que no tirara de la manta".

Ha apelado a que el socio de gobierno del PSOE, Sumar, "dejen de apuntalar la corrupción", por cuanto ha esgrimido que en toda corrupción "hay tres actores", entre quienes ha situado a "quien comete el delito; quien mira para otro lado y el cómplice que tiene un papel activo", antes de concluir que "el gran cómplice de la corrupción de Pedro Sánchez tiene cinco letras y se llama Sumar", partido al que ha acusado de que "mira para otro lado".

"Es una vergüenza que Sumar calle, otorgue y trague y la señora Díaz calle otorgue y trague con todas las corruptelas y con todo lo que estamos viendo de las prácticas mafiosas del Sánchez", ha dicho sobre la vicepresidenta segunda del Gobierno.