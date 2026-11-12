Bendodo subraya que la seguridad es "una prioridad" para Feijóo, frente al "abandono absoluto" del Gobierno a las FCSE

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, tras una reunión con representantes sindicales de la Policía Nacional y la Guardia Civil. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha afirmado que la seguridad es una "prioridad" para el candidato 'popular' a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y ha criticado que el Gobierno de Sánchez, en sus ocho años en La Moncloa, ha sumido en "un abandono absoluto" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En una reunión con representantes sindicales de la Policía Nacional y la Guardia Civil, a la que ha asistido el candidato al Senado por la formación Mario Cortés y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, Bendodo ha trasladado que la seguridad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y, sin embargo, el Gobierno de Sánchez "la ha dejado de lado, sin dotarlos de los medios técnicos y humanos necesarios para desarrollar su trabajo con garantías".

"Para poder prestar su servicio, la Policía Nacional, la Guardia Civil y los funcionarios de prisiones tienen que tener las herramientas mínimas y, sobre todo, el número de efectivos", ha sostenido, al tiempo que ha incidido en que en la provincia malagueña entre ambos cuerpos no se llega a 6.000 efectivos.

Así, ha trasladado que hay que cubrir un 20% más de plantilla de la Policía Nacional, mientras que en la Guardia Civil hay 500 plazas sin cubrir, según los datos de los sindicatos; además señalar que "que pese a que las cárceles están llenas hay módulos en la prisión de Archidona que no se pueden abrir por falta de funcionarios".

También han abordado durante el encuentro la puesta en marcha de comisarías de la Policía Nacional y de cuarteles de la Guardia Civil porque ha asegurado que en ocho años de Gobierno de Sánchez y sus socios "prácticamente no se ha avanzado" tampoco en este asunto. "Vamos a trabajar en ello, igual que en estudiar la declaración de la provincia como Zona de Especial Singularidad y en reconocer a ambos cuerpos como profesiones de riesgo", ha expuesto.

El número 1 del PP por Málaga al Congreso ha asegurado que dignificarán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha recordado que el programa de gobierno del PP incluye medidas y propuestas para mejorar la seguridad, de la mano de los agentes; para incrementar el número de efectivos, así como para dotarlos de los recursos suficientes para desarrollar su labor.

Para Bendodo, la situación en la provincia malagueña en estos ocho años en materia de seguridad ha sido "un abandono absoluto y esto no puede ser". Por ello, ha lamentado que el refuerzo del Plan Costa del Sol a la capital malagueña se pusiera en marcha "sin decir cuántos agentes" incorporaba.

"Hace falta un plan claro, con recursos, con material, con vehículos y eso lo tendrá que abordar el nuevo Gobierno porque son muchas las deficiencias que nos trasladan" los profesionales, ha explicado el 'popular', quien se ha referido también a los supuestos casos de corrupción de la etapa de Sánchez al frente del Gobierno, en concreto a la entrada de la UCO en el Tribunal de Cuentas para determinar el origen de donaciones al PSOE y a la investigación de la Fiscalía europea sobre un presunto fraude con fondos europeos en la compra de pulseras antimaltrato del Ministerio de Igualdad.

Por todo ello, el cabeza de lista del PP por Málaga en las elecciones del 29 de noviembre ha incidido en que quedan "menos de 20 días para las elecciones". "Yo creo que este suplicio y esta vergüenza que pasan todos los españoles de ver caso de corrupción tras caso de corrupción tiene que acabarse", ha zanjado.