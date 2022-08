Bendodo: "Todo lo que no sea el 100% del acto" dedicado a las víctimas del 17-A es hacer "las cosas mal"

MÁLAGA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha indicado, en relación al boicot durante el acto por el quinto aniversario del atentado del 17 de agosto en La Rambla y Cambrils (Tarragona), que "todo lo que no sea el 100% del acto dedicado en reconocimiento a las víctimas de aquel fatídico día se estarán haciendo las cosas mal".

Así se ha pronunciado Bendodo tras ser cuestionado este miércoles en Málaga por los periodistas ante la presencia de unas 40 personas en las inmediaciones de La Rambla, donde se estaba celebrando este miércoles el homenaje, con carteles de 'Reclamamos responsabilidades' y 'Queremos saber la verdad'.

Además, han abucheado a las autoridades en distintos momentos de la ceremonia y, durante el minuto de silencio en homenaje a las víctimas, uno de los manifestantes ha gritado: "Vamos a dar un pequeño susto a Cataluña", en relación a unas declaraciones que realizó el excomisario José Manuel Villarejo.

Ante esto, Elías Bendodo ha declarado que, "tristemente, el protagonismo en este acto deben tenerlo las víctimas y no puede haber otro protagonismo que no sea ese. Por tanto, todo lo que no sea el 100% del acto dedicado en reconocimiento a las víctimas de aquel fatídico día se estarán haciendo las cosas mal", ha zanjado.