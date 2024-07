Bendodo ve "negro" el primer año tras el 23J y pide tener "un ojo abierto" este verano por si hubiera adelanto electoral

MÁLAGA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha tachado de "negro" el año transcurrido desde las elecciones generales del 23 de julio de 2023, y ha pedido a políticos del PP que se vayan a descansar este verano "con un ojo abierto", porque "en cualquier momento podemos tener un adelanto electoral".

Son ideas que el dirigente 'popular' ha trasladado durante su intervención ante la Junta Directiva provincial del PP de Málaga reunida este viernes, ocasión que ha aprovechado para pedir a sus compañeros que se vayan a "descansar" una vez que finaliza el curso político "con un ojo abierto, porque hay que estar muy atento a lo que pase hoy en Cataluña", y el martes que viene "cuando vaya el juez a Moncloa" a tomar declaración al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como testigo por el caso que investiga a su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

"Vivimos en un sobresalto permanente", ha comentado Bendodo, que ha hecho balance del año transcurrido desde el 23J y ha sostenido que "ha pasado de todo y de nada para el conjunto de los españoles" en este tiempo.

Así, el dirigente del PP ha hablado de un "año negro" para la democracia española por el "Gobierno populista de izquierdas que está dirigiendo nuestro país ahora mismo para que un señor siga sentado en el sillón de la Moncloa", según ha abundado, para lamentar a continuación que "ha sido el año en el que el chantaje del independentismo hizo clavar la rodilla al Gobierno de España y a su presidente".

"Ha sido el año humillante de la ley de amnistía, el de la imputación por tráfico de influencias y corrupción en los negocios a la mujer del presidente del Gobierno, el de la imputación por cinco delitos del hermano" de Pedro Sánchez, y en el que el jefe del Ejecutivo "usó el Tribunal Constitucional como túnel de lavado para el mayor caso de corrupción de la historia de España, que son los ERE", ha continuado relatando Elías Bendodo.

Además, el vicesecretario 'popular' ha denunciado que en este año el Gobierno "ha impulsado una ley censura contra los medios de comunicación", y el Ejecutivo y su presidente "han dicho que la justicia no es independiente y los medios de comunicación no son libres, porque los jueces toman decisiones y los periodistas escriben cosas que no le gustan a Pedro Sánchez, y por eso hay que meterles mano", ha añadido Bendodo.

Tras subrayar además que en este año "el Tribunal Supremo ha llevado al Constitucional la ley de amnistía por vulnerar la igualdad de los ciudadanos y quebrar el principio de seguridad jurídica", el representante del PP ha opinado que, "por cualquiera de estos motivos, un presidente del Gobierno tiene motivos sobrados para dimitir".

De igual modo, Bendodo ha incidido en que en este año "no ha mejorado nada" la situación para los españoles, ya que el precio de la cesta de la compra de productos básicos se ha encarecido "un 19%", y "el índice de pobreza en nuestro país ha crecido un 16%, el precio del alquiler de la vivienda ha crecido un 13%, la inseguridad ciudadana ha aumentado, los delitos han vuelto a subir y han crecido un 6%".

Tras ello, Bendodo ha denunciado que Pedro Sánchez es un presidente del Gobierno que "está por estar, no está por hacer", tras lo que ha aludido a la citación que tiene para el próximo martes, 30 de julio, cuando está previsto que el juez Juan Carlos Peinado entre en el Palacio de La Moncloa "a preguntarle al presidente qué es esto de los negocios de tu mujer", ha continuado relatando el dirigente del PP.

QUE SÁNCHEZ "DÉ LA CARA" POR EL CASO BEGOÑA GÓMEZ

Tras subrayar que "llevamos meses pidiéndole explicaciones a Pedro Sánchez", pero el presidente "no las ha querido dar", Bendodo ha remarcado que "al final" el jefe del Ejecutivo "las va a tener que dar delante de un juez" como testigo, por lo que "está obligado a decir la verdad", según ha remachado el vicesecretario del PP, que ha agregado que espera que Sánchez "dé la cara".

Bendodo ha aludido así a la solicitud que el presidente ha trasladado por carta al juez para declarar por escrito, algo a lo que se ha opuesto el dirigente del PP, que ha aseverado que Sánchez "tiene que dar la cara" y no debe dar "la espantada judicial como hizo su mujer".

"La única carta que esperan los españoles después de todos estos líos es la carta de dimisión" de Pedro Sánchez, ha añadido Elías Bendodo, quien ha insistido en pedir al presidente que dé "ante el juez todas las explicaciones sobre corrupción que lleva ocultando un año en el Congreso de los Diputados, a la gente, a todo el mundo que le pide explicaciones".

Bendodo ha sostenido que Sánchez "se siente acorralado", y se dedica a "atacar a los jueces por tomar decisiones que no le gustan, e insultar a los medios de comunicación y a su independencia y su libertad".

EL "TÁNDEM" DE SÁNCHEZ Y SU MUJER

Ha añadido que "Sánchez y su mujer formaban un tándem para hacer negocios privados, y la sede estaba en el palacio de la Moncloa", donde Begoña Gómez "citaba a los empresarios", a quienes "Sánchez abrió la puerta y se sentaba con ellos", ha continuado diciendo el vicesecretario del PP antes de agregar que "ahora sabemos que la cátedra exprés y con acceso VIP que le crearon a medida" a la mujer del presidente "se gestó en esas cumbres de negocios en el palacio de la Moncloa".

"Y esto no lo digo yo, no lo dice el PP, lo ha dicho el rector de la Universidad Complutense de Madrid antes el juez", que ha dicho que "fue citado en la Moncloa" y "le dijeron que tenía que crear una cátedra para Begoña Gómez cuanto antes", ha abundado Bendodo, que ha considerado que todo eso es "una vergüenza", y que "los negocios de Sánchez y de su mujer destilan ese sentido de impunidad".