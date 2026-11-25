Benjamin Clementine actuará por primera vez en Málaga en 2027 con su gira Back to Basics - TEATRO CERVANTES

MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantante, compositor y pianista británico Benjamin Clementine actuará el próximo 9 de mayo de 2027 en el Teatro Cervantes de Málaga, dentro de su gira Back to Basics.

El artista regresará a España con un espectáculo en solitario en el que interpretará, acompañado únicamente por su piano, canciones de su repertorio. La actuación supondrá su primera visita a los escenarios malagueños.

Con una propuesta que combina música clásica, chanson, poesía y teatro, Benjamin Clementine ha desarrollado un estilo propio que ha sido comparado con el de Nina Simone, por su intensidad emocional, y Leonard Cohen, por el carácter poético de sus composiciones. En su gira Back to Basics, el artista vuelve a un formato a voz y piano, para interpretar canciones como 'Condolence', 'Cornerstone', 'Pizza Mind' o 'London', con espacio para la improvisación y las variaciones en directo.

Nacido en Londres y formado artísticamente en París, Clementine ganó en 2015 el Mercury Prize al mejor álbum del año con su debut discográfico, At Least for Now. Ese mismo año recibió el premio al artista revelación en directo en los Victoires de la Musique de Francia y, en 2019, fue nombrado caballero de la Orden de las Artes y las Letras por su contribución a las artes.

A su primer álbum le siguieron I Tell a Fly (2017) y And I Have Been (2022), con los que continuó desarrollando su carrera discográfica. También ha colaborado con otros artistas, entre ellos Gorillaz, con quienes participó en la canción 'Hallelujah Money', incluida en el álbum Humanz (2017).

Además de su carrera musical, Clementine ha desarrollado una faceta vinculada al cine y la televisión. Su canción 'Nemesis' forma parte de la apertura de la serie The Morning Show, de Apple TV+, y ha participado como actor en la película Dune y en The Gentlemen: La serie, de Netflix.

Benjamin Clementine actuará en el Teatro Cervantes el domingo 9 de mayo de 2027, a las 20,00 horas. Las entradas saldrán a la venta el viernes 20 de noviembre, a las 11,00 horas, con precios de entre 16 y 48 euros, a través de los canales habituales de venta del Teatro Cervantes y en www.teatrocervantes.com.