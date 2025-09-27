Bernal cree "indecentes" las palabras de Turull: "Estos que nos insultan son amigos de Montero y mantienen a Sánchez"

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha considerado "indecentes" las declaraciones del secretario general de Junts, Jordi Turull, criticando las rebajas de impuestos en la comunidad y ha dicho a los andaluces que "estos que nos insultan son los amigos de Montero, los que están manteniendo a Sánchez en la Moncloa y atacando a Andalucía de forma permanente".

"Ya está bien de tratar a Andalucía como una tierra de segunda, diciendo que vive de las limosnas que nos da Cataluña. Ya está bien de insultar a nuestra tierra y a los andaluces", ha dicho Bernal en declaraciones en Málaga, respecto a las palabras de Turull, que cree "lamentables", en las que decía que "el dinero de los catalanes los andaluces se subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía".

Así, se ha preguntado "la señora Montero qué hace" ante este tipo de manifestaciones y ha lamentado que la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz "nos defiende con la boca chica, defiende más a su jefe de gabinete y a Cerdán que a los andaluces". "Si de verdad quiere defender a Andalucía, tiene que decirle a Puigdemont que hasta aquí hemos llegado", ha señalado.

"Lo que es un sinsentido es que el señor Turull tenga la desfachatez de quejarse de la política fiscal en Andalucía, cuando es Andalucía y el resto de España los que vamos a pagar sus fiestas y derroches independentistas, que ascienden ya a casi 90.000 millones de euros con la trampa de la quita de la deuda y el cupo independentista que se ha inventado la señora Montero", ha apuntado.

"Ya está bien de tanto insulto", ha insistido Bernal, quien ha asegurado que "a los independentistas catalanes le molesta que a Andalucía le vaya bien", pero les ha dicho que "sepan que vamos a seguir por esa misma línea y seguir bajando impuestos".