Bernal destaca que la Málaga Comic-Con conecta con generaciones que mueven consumo en turismo y cultura

ARCHIDONA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha asegurado que la celebración de la Comic-Con Málaga "van a ser cuatro días en los que, sin duda, Málaga, Andalucía van a ser protagonistas de este mundo, de este ecosistema de 'millenials' y Generación Z, que son ahora mismo los que están moviendo el consumo y la prescripción de productos en todos los sentidos, el turismo y la cultura también".

Así, Bernal ha considerado que por esto "era muy importante" para la Junta de Andalucía "ese enlace, esa relación con esta generación tan importante y que casi ningún destino está atendiendo". "Creo que en ese sentido somos pioneros y lo estamos haciendo además con una planificación muy bien llevada y muy bien orientada", ha manifestado.

"Estamos hablando de uno de los eventos más importantes del mundo; debería decir el más importante del mundo en lo que se refiere a la cultura pop, el anime, el manga, videojuegos, series y grandes largometrajes relacionados con el mundo del cómic y los superhéroes", ha dicho Bernal en declaraciones a los periodistas en una visita institucional al Ayuntamiento de Archidona (Málaga).

Bernal ha recordado que este evento "lleva 55 años desde su creación en San Diego (California, EEUU) y es la primera vez que salen de los Estados Unidos para venir a Andalucía, para venir a Málaga", lo que, ha apuntado, "ya pone de manifiesto la expectación que hay en el mundo por esta cita".

Según ha señalado el consejero, en San Diego, los organizadores pensaron que "en Málaga empezaríamos con 60.000 asistentes para ir calentando motores", pero ha incidido en que esas 60.000 primeras entradas "se agotaron prácticamente en 25 minutos y nos vimos en la obligación de sacar otras 60.000 más".

"Por lo tanto, estamos hablando de que vamos a tener el mismo número de asistentes que la San Diego Comic-Con en California, que lleva ya 55 años de tradición. Esto también pone de manifiesto que es un evento muy esperado", ha manifestado Bernal, quien ha asegurado que desde la consejería de forma tradicional evalúan los eventos de este tipo "para saber si efectivamente nos aporta en términos de marca, pero también en términos de ingresos directos".

En este caso, ha dicho que "un evento como este va a producir y ya se han cuantificado algo más de 45 millones de euros en la ciudad de Málaga y en su área de influencia", además de que "va a haber una ocupación cercana al 98%", apuntando que "ya están los hoteles al 95% y estamos todavía a martes".

Respecto al perfil del turista que atrae la Comic-Con, ha asegurado que es un turismo "está muy enfocado en lo que es la cultura pop, jóvenes, pero también los hay de las generaciones más de los baby-boomers, como por ejemplo en mi caso, que también tenemos algún friki dentro y nos gusta este tipo de experiencias que ha constituido parte de nuestra formación cultural".

"Sin duda va a ser una experiencia única", ha incidido Bernal, quien ha señalado que se han completado los 60.000 metros cuadrados que tiene el Palacio de Ferias de Málaga y se han añadido otros 20.000 metros cuadrados más "en una suerte de exposición que nunca ha habido en la provincia de Málaga". Así, "hoy por hoy es la exhibición y el congreso más importante que se ha producido en la provincia, sin duda, y prácticamente en Andalucía", ha concluido.