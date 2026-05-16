La Biblioteca Municipal del Centro Cultural Padre Manuel de Estepona (Málaga) abrirá los domingos

La Biblioteca Municipal del Centro Cultural Padre Manuel de Estepona - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

Para facilitar la preparación de oposiciones, exámenes de fin de curso y selectividad

ESTEPONA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

La Biblioteca Municipal del Centro Cultural Padre Manuel del municipio malagueño de Estepona volverá a abrir los domingos para facilitar la preparación de oposiciones, exámenes de fin de curso y pruebas de acceso a la universidad.

Esta medida, que se mantiene un año más debido a la buena acogida y utilidad demostrada en ediciones anteriores, entrará en vigor el último fin de semana de mayo y se mantendrá hasta finales de junio.

La concejala adscrita al área de Cultura, Macarena Diánez, ha señalado que esta iniciativa responde a la demanda de estudiantes y opositores, que necesitan disponer de espacios adecuados de estudio en unas fechas especialmente intensas, desde el punto de vista académico.

Para ello, la Biblioteca Municipal, ubicada en el Centro Cultural Padre Manuel, ha habilitado la sala Antonia Guerrero, situada en la segunda planta del edificio, destinada específicamente al estudio, consulta y trabajo individual.

La sala permanecerá abierta los domingos, en horario de 09,00 a 14,00 y de 16,00 a 21,00 horas. Con esta medida, los alumnos dispondrán de un espacio público que favorece la concentración y el rendimiento académico en una etapa clave del curso.

Por otra parte, la sala María Zambrano de la Biblioteca Municipal, ubicada en la primera planta del Centro Cultural Padre Manuel y destinada al servicio habitual de préstamo de libros, películas y música, mantendrá su horario habitual de atención al público, de lunes a viernes, de 08,30 a 21,00 horas, de forma ininterrumpida, y los sábados, de 10,00 a 14,00 horas.