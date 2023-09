Bobadilla Estación (Málaga) celebra su VIII Exposición de Arte Cofrade con más de 120 expositores

MÁLAGA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bobadilla Estación celebra del 6 al 8 de octubre la VIII edición de su Exposición de Arte Cofrade, un evento organizado por la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y Santísimo Cristo de las Almas de Bobadilla con el impulso de la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Antequera.

Así lo ha anunciado el vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, junto a la presidenta de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Bobadilla Estación, Diana Ramos Jaquet, y Francisco González, secretario de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y comisario de Expo de Arte Cofrade, que este año, como novedad, amplía su duración en un día.

El diputado ha recordado que esta muestra ha sido declarada de Singularidad Turística de la Provincia por la Diputación de Málaga ya que se encuentra entre las más importantes de Andalucía y "es un referente autonómico por el variado patrimonio que reúne, con piezas representativas de cada una de las hermandades, asociaciones religiosas e instituciones andaluzas participantes".

La muestra se celebrará en el pabellón deportivo de la localidad, donde habrá 120 expositores que incluyen cofradías, asociaciones, instituciones públicas que promocionan las fiestas religiosas de sus municipios y artistas y talleres artesanales del gremio cofrade como imagineros, tallistas, bordadores, cereros y orfebres que expondrán sus diseños, bocetos y enseres finalizados y realizarán en directo algunos trabajos artesanales para mostrar a los asistentes sus técnicas y herramientas.

Este año se suman a la exposición las Cofradías de Crucifixión de Málaga, Cofradías de Alhaurín de la Torre (en colaboración con el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre), de Álora y cofradías y ayuntamientos de Villanueva de Algaidas y Valle de Abdalajís, Cofradías de Gloria de Málaga, participando dentro de la Agrupación de Cofradías de Gloria así como individualmente; por ejemplo la del Carmen de Huelin o Fátima. Otra novedad es la Asociación Juvenil Ntro. Padre Jesús de la Salud de Jaén. Además, igual que en ediciones anteriores, también participarán la Agrupación de Cofradías de Antequera, Vélez Málaga y Campillos, así como cofradías y asociaciones de Guadix, Algarrobo, Málaga, Antequera, Campillos, Cajiz, Riogordo, Baza, ACAR de Bobadilla Estación y Asociación Aérea Los Bobatas.

Al igual que en ediciones anteriores, se ha organizado un amplio programa de actividades paralelas a la exposición durante los tres días del evento entre las que destacan las representaciones de la Pasión y vida de Jesús por El Paso de Riogordo y la Pasión viviente de Cajiz, además de la Misa de Campaña el domingo a las 10.30 horas con la participación de todas las Cofradías.

Además, habrá saetas con Isabel Guerrero y ensayos por los Incensarios de Loja, que pondrán en valor esta figura tan singular y relevante en la provincia de Granada y en el contexto cofrade andaluz.

Se celebrarán dos mesas redondas en las que la Asociación Mujer siglo XXI y la Asociación Cofrades Malagueños expondrán temas cofrades de gran actualidad.

También actuará el grupo de flamenco cofrade Hermanas Torres; la Asociación de Brigadas Paracaidista de Málaga (Vepama) realizará una representación de la guardia militar; y se podrá disfrutar de cantos de aurora por miembros de la Hermandad de Auroros de Ntra. Sra. del Rosario de Cuevas de San Marcos.

Habrá modelados y bordados en directo, catas de inciensos, presentaciones y firmas de nuevos proyectos y entrevistas a todos los participantes en colaboración con el ECO de Bobadilla.

En cuanto al certamen musical, participarán 18 corporaciones musicales. Las bandas que se incorporan en esta edición son las Bandas de CC.TT de las Cigarreras de Sevilla, la Agrupación Musical Pasión de Linares, la Agrupación Musical San Lorenzo Mártir, las bandas de CCTT Cautivo y Carmen de Málaga, la Asociación Musical Exoche de Órgiva, A.M. Prendimiento y la A.M. San Juan de Águilas, la A.M Bentomiz de Arenas, la A.M. Virgen de Gracia de Archidona y la banda de CCTT. Vera Cruz de Almogía.

Además, repiten la Agrupación los Moraos de Alhaurín de la Torre, las bandas CC.TT. de Lágrimas y B.M. Amantes de la Música de Campillos, A.M. Amargura de Ceuta, la B.M de Mijas, CC.TT. Redención de Arroyo de la Miel y la A.M. Esperanza de Olvera.