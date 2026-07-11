Bomberos de Málaga capital dan por finalizada la intervención permanente en el edificio del hotel incendiado

Archivo - Incendio hotel y cafetería Málaga capital, imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Cuerpo de Bomberos de Málaga ha dado por finalizada la intervención permanente que de forma preventiva ha venido manteniendo en el edificio de Pasillo de Guimbarda, en el Distrito centro de la capital, incendiado en la madrugada del 25 de mayo, que afectó a un establecimiento comercial y un hotel.

Así lo han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de la capital, a través de un mensaje en su cuenta en la red social X, consultado por Europa Press.

Cabe recordar que el fuego se inició sobre las 01,20 horas del lunes 25 de mayo. Las cámaras de videovigilancia de la zona sitúan el inicio en el local comercial situado en la planta baja del edificio, propagándose rápidamente al hotel, que activó su plan de autoprotección iniciando al desalojo de clientes y personal.

Desde entonces, el Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha venido requiriendo medidas cautelares a la propiedad del edificio, entre ellas la retirada de tramos de forjado de madera de la cubierta para facilitar y finalizar las labores de extinción del incendio.

Otras medidas fue el vallado perimetral del edificio para impedir daños a terceros por caídas de material, el tapiado de los huecos de fachada para evitar el acceso al interior, permitiendo sólo la entrada a personal técnico autorizado; y el desescombro del local de planta baja de la zona sur y apuntalamiento de la estructura.

Asimismo, el Ayuntamiento, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, analizó las mediciones realizadas por las cuatro estaciones más cercanas al edificio y concluyó que "el incendio no alteró el estado de la calidad del aire del entorno".