Borrego dice que Frente Amplio en el Gobierno "echará a los corruptos de la contratación pública de una vez"

El candidato del Frente Amplio al Congreso por Málaga, Rafa Borrego, en un acto en Marbella. - FRENTE AMPLIO MÁLAGA

MÁLAGA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Frente Amplio al Congreso por Málaga, Rafa Borrego, ha criticado desde Marbella las prácticas de corrupción "que han marcado la historia reciente de la Costa del Sol" y ha asegurado que la coalición de izquierdas en el Gobierno "echará a los corruptos de la contratación pública de una vez".

Así, ha recordado "las palabras de Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz, cuando sus conversaciones fueron intervenidas por la policía en sus investigaciones" en las que supuestamente decía "tenemos Marbella, tenemos Estepona" y ha señalado que "este hombre ha sido condenado este verano por narcotráfico y por blanqueo".

Asimismo, se ha referido a que el alcalde de Estepona, José María García Urbano, "también tiene un juicio por prevaricación, por malversación por, presuntamente, usar dinero público para contratar a personas de su confianza sin funciones, siquiera".

Borrego ha lamentado que "la corrupción en este país es algo que trasciende de un municipal, que va mucho más allá y que hemos tenido una ristra de casos enormes, sobre todo en partidos como el PP, solo hay que acordarse de la Gürtel" y en Andalucía "con el PSOE, no nos olvidemos de eso".

Según el candidato, "por desgracia hemos tenido un problema endémico y bastante constante de corrupción en este país", pero ha asegurado que "no todos", punto en el que ha dicho que "frente a esta política sucia, también ha estado la política limpia", poniendo como ejemplo la candidata de Frente Amplio, Ada Colau.

Así, ha dicho que ha sido "una activista por el derecho a la vivienda que ha trabajado durante muchos años, toda su vida, parando miles de desahucios, ayudando a la gente a proteger su derecho a la vivienda y que luego llegó a gobernar Barcelona, siendo en todo momento un ejemplo de transparencia y de limpieza".

Asimismo, Borrego ha recordado que "la política tiene que servir para el beneficio de todos". "No vale eso de decir que la ciudad es de unos pocos, no vale que el poder político se use para el beneficio privado de unos poquitos amigos del alcalde o del cargo que sea, no vale crear redes clientelares", ha dicho.

Frente a eso, ha asegurado que el Frente Amplio propone dos medidas. Por un lado, una Ley de Integridad Pública "que nos permita ir más allá en los contratos públicos a la hora de ver exactamente a quién va el dinero, desgranar todos los entramados societarios y que se sepa con transparencia absoluta a quién está yendo el dinero, porque la opacidad no se puede tolerar con dinero público".

La otra medida es "que se sea más contundente a la hora de prohibir que empresarios y empresas que han estado implicados en tramas de corrupción, puedan tener siquiera la posibilidad de acceder a contratos públicos". "No tiene ningún sentido que los corruptos se persigan, si no se persiguen también a los corruptores y se les deja que se vayan de rositas. Hay que ser contundente con esto", ha dicho.

Por su parte, la coordinadora de IU en la Costa del Sol, Victoria Morales, ha apuntado que Borrego "representa el claro ejemplo de lo que tenemos que ser el Frente Amplio en la próxima composición del Gobierno de España. Un modelo de país, un modelo de ciudad, también aquí en Marbella, que sea ejemplo de transparencia, responsabilidad y limpieza democrática".

"En Marbella estamos hartas de ese lujo y de esa corrupción endémica que venimos sufriendo durante décadas. No puede ser que la corrupción política se abra paso y seamos tachados como una ciudad vinculada a la corrupción y al lujo. Eso no lo podemos permitir y para eso tenemos que tener medidas claras y contundentes para acabar, no solamente con los corruptos, sino también con los corruptores", ha incidido.