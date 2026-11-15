Bravo en Antequera (Málaga) presenta las 45 medidas del PP para los autónomos y subraya su papel clave en la economía

Juan Bravo (c), junto a otros responsables del PP, en el encuntro con autónomos. - PP

ANTEQUERA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP y candidato al Congreso, Juan Bravo, ha destacado las 45 medidas que el programa electoral del partido dirige a los autónomos, cuyo "esfuerzo y la dedicación" requiere la ciudadanía "cada día".

Así lo ha indicado este domingo en Antequera (Málaga), durante una reunión con autónomos junto al secretario general del PP provincial, José Ramón Carmona; el también candidato al Congreso Ángel González, el alcalde de la ciudad, Manuel Barón, y los coordinadores del PP-A de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet,

Bravo ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se ha olvidado durante ocho años de que los trabajadores por cuenta propia constituyen "un pilar básico" de la economía, según ha informado el PP.

Además, ha animado a quien dude de la importancia del trabajo autónomo, a "repasar su día desde por la mañana: desde dónde desayuna, dónde almuerza, dónde compra el periódico, dónde se corta el pelo o quién le asesora legalmente, ya que todos estos servicios los ofrece seguramente un autónomo". "Nuestro día está conformado por el esfuerzo y la dedicación de estos trabajadores, que levantan cada día la persiana", ha apostillado.

El candidato ha destacado que la provincia de Málaga afronta "retos importantes" y ha señalado el papel clave de los autónomos y del tejido productivo. En este marco, ha valorado las políticas de Juanma Moreno para que Andalucía "haya conseguido posicionarse como la primera comunidad autónoma en número de autónomos y que, por primera vez, haya más autónomos que desempleados".

Al hilo, ha reivindicado el cambio necesario que le transmite la "gente de a pie". "Esa que se levanta un domingo por la mañana para compartir una charla con nosotros y hablar de lo importante, de las soluciones que ofrece el Partido Popular", ha dicho, para añadir que "los malagueños y los antequeranos conocen bien las políticas de Feijóo porque son las que aplican alcaldes como Manuel Barón, las que defiende José Ramón Carmona en el Parlamento".

El dirigente 'popular' también ha señalado la importancia de mejorar las infraestructuras", punto en el que ha lamentado que Andalucía sabe "lo que significa no cuidar las infraestructuras, la seguridad y el mantenimiento", en alusión a los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda".

En esta materia, ha trasladado el "compromiso prioritario" de Alberto Núñez Feijóo en la línea de AVE entre Andalucía y Madrid con una auditoría y un plan de choque a corto, medio y largo plazo.

Ha detallado la apuesta del PP para movilizar más de 300.000 millones de euros en 15 años para mejorar las infraestructuras, para impulsar mejores autovías y redes viarias, para garantizar la seguridad en el Cercanías y el AVE, y también para mejorar las infraestructuras hidráulicas y energéticas.

"Tenemos que pensar en la movilidad pero también en la agricultura", ha afirmado, Bravo, quien ha subrayado en que el agua es la materia prima para nuestros agricultores y que puedan tener autonomía, certidumbre y las condiciones necesarias para poder competir con garantías.

TRABAS BUROCRÁTICAS

Por otro lado, ha anunciado la bajada de impuestos y la reducción de trabas burocráticas por parte de un futuro gobierno de Feijóo. "Queremos trasladar esas políticas que se hacen en Andalucía al conjunto de España. Ese cambio es necesario, es posible y lo vamos a hacer, como ha hecho Juanma Moreno, con un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo", ha comentado.

El candidato ha insistido en que "el sanchismo ha vivido a base de titulares, pero en ningún caso se ha preocupado de gestionar este país". "No gestionan las infraestructuras, la vivienda, ni el día a día de los españoles; no gestionan nuestras fronteras, como hemos visto en Ceuta", ha considerado.

Bravo también ha pedido el voto a los malagueños para aplicar un modelo de inmigración "ordenada, legal, de personas que vengan a trabajar, con toda la cobertura para que pueda desarrollar una vida plena en España; pero quien venga de manera ilegal o a cometer delitos saldrá del país lo antes posible".

En definitiva, ha apelado a la necesidad de un Gobierno solvente, responsable y con rigor. "Hay que gestionar el país tras ocho años de abandono, ese es el resumen", ha manifestado.

AYUDAS

Por su parte, Blanco ha reivindicado el papel del colectivo en la creación de empleo y el mantenimiento de la actividad económica en los municipios andaluces. Ha aludido las ayudas de la Junta de Andalucía durante la pandemia, tras los temporales o para afrontar los sobre costes de la invasión en Ucrania, la cuota cero, inicio de actividad o formación específica para autónomos.

Asimismo, ha resaltado las propuestas del Partido Popular para eximir a los nuevos autónomos del pago de la cuota a la Seguridad Social durante el primer año de actividad, ampliar esa exención un segundo año cuando sus ingresos no alcancen el salario mínimo y facilitar la contratación del primer trabajador.