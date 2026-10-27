'Brindis contra la soledad', el evento solidario con gastronomía, vino y música para ayudar a los mayores en Málaga

Presentación de 'Brindis contra la soledad'. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Harena celebrará el próximo sábado 7 de noviembre en Villanueva del Rosario (Málaga) la Fiesta de Otoño 'Brindis contra la soledad', un encuentro solidario cuya recaudación se destinará a un programa de voluntariado que acompaña a personas mayores en situación de soledad no deseada.

La jornada tendrá lugar en el Cortijo El Jaral en Villanueva del Rosario de la localidad malagueña, e incluirá una propuesta gastronómica con vinos de Bodegas Málaga Virgen y platos de restaurantes malagueños como Los Mellizos, Ababor y Venta El Túnel, además de actuaciones musicales en directo y sorteos.

Los fondos recaudados se destinarán al programa 'Soledad 0 - Vida 10', con el que la Fundación Harena busca combatir el aislamiento y las carencias afectivas de personas mayores que viven solas o se encuentran en situación de dependencia.

La cita comenzará a las 13,00 horas en el Cortijo El Jaral y cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga. La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la institución provincial, Antonia Ledesma, ha destacado a través de una nota la importancia de respaldar a las entidades sociales que trabajan con personas mayores en la provincia.

La organización habilitará un servicio de autobús de ida y vuelta desde Málaga para facilitar la asistencia. Las entradas solidarias, la opción de fila cero y el transporte se pueden adquirir a través de la plataforma Entradium.

Según los datos facilitados por la organización, la soledad no deseada afecta a más de 74.000 personas mayores en Málaga. El programa de la fundación conecta a estas personas con voluntarios que les ofrecen acompañamiento presencial o telefónico, basado en la escucha y el apoyo emocional.

La gerente de Fundación Harena, María Angélica Moreno, ha señalado que la iniciativa pretende que los asistentes disfruten de una jornada solidaria y contribuyan a mejorar la vida de las personas mayores que sufren soledad.

"Deseamos que esta fiesta sea exactamente lo contrario de la soledad, ya que cada asistente que venga el 7 de noviembre no solo disfrutará de un gran día; estará ayudando a cambiar la vida de una persona mayor", ha concluido Moreno.