Buscan a dos personas desaparecidas en Alhaurín el Grande (Málaga) tras el temporal

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han desaparecido en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande tras el temporal que ha afectado desde este sábado y la madrugada de este domingo a la provincia de Málaga.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que han detallado que se están buscando a dos personas desaparecidas. El sistema Emergencias 112 Andalucía ha indicado que ha sido localizada la furgoneta de los dos hombres desaparecidos y que los efectivos se afanan en la búsqueda.

El temporal de lluvia que afecta a Andalucía desde la jornada de este pasado sábado ha dejado un total de 339 incidencias relacionadas con los efectos del fenómeno meteorológico adverso, en su mayoría en la provincia de Málaga que ha concentrado el grueso de los avisos coordinados (304), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado este domingo los avisos en toda la provincia de Málaga tras haberse decretado el aviso rojo a las 21.16 horas de este sábado en la comarca de Sol y Guadalhorce, aunque sigue activa la alerta naranja en Almería y en la costa granadina.