El CAC Málaga celebra el Día Mundial del Turismo con una visita comentada por sus exteriores

MÁLAGA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga se suma a la celebración del Día Mundial del Turismo el próximo lunes 27 de septiembre, y lo hace organizando una visita comentada por el exterior del centro poniendo atención en el entorno que contextualiza al museo, al patrimonio que lo rodea y al propio edificio que lo alberga.

Sigue así la propuesta de este año de la Unwto (World Tourism Organization Network, dependiente de Naciones Unidas) que hace hincapié en el turismo para el crecimiento inclusivo. La visita comentada tendrá lugar el lunes a las 12.00 horas con aforo reducido y será necesaria la inscripción a través de la plataforma de Evenbrite, han informado desde el museo en una nota.

La visita comentada se centrará tanto en la historia del edificio desde sus días de Mercado de Mayoristas, como de los emblemas del paisaje del Ensanche que lo hacen un punto fácilmente reconocible y característico, además de por las esculturas de Stephan Balkenhol y Chema Alvargonzález, así como el street art que lo rodea y que ha dado un nuevo enfoque contemporáneo al barrio del Soho.

Además los visitantes podrán disfrutar de las exposiciones temporales de 'Uno y uno igual a tres' de Michelangelo Pistoletto, 'I Am Just Here de Mark Whalen', la instalación de vídeo 'Cindy Sherman: An Interview', además de las colecciones permanentes de 'Pasión II. Colección Carmen Riera' y 'Neighbours IV' en horario de 09.00 a 21.30 horas.

Por otro lado, la sala expositiva de CAC Málaga-La Coracha tendrá una jornada de puertas abiertas de 10.00 a 20.00 horas donde los visitantes podrán disfrutar de las exposiciones 'Viajes extraordinarios' del artista malagueño Sebastián Navas y 'La Mirada Inconcreta. Colección CAC Málaga' hasta el 3 de octubre.

Cada año el 27 de septiembre se celebra este día con el objetivo de fomentar la concienciación sobre el valor social, cultural, político y económico del turismo y la contribución que el sector puede hacer para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Día Mundial del Turismo 2021 será celebrado bajo el lema 'Turismo para un crecimiento inclusivo' por los Estados miembros de la OMT en todas las regiones del mundo, así como por las ciudades y otros destinos y por las organizaciones del sector privado y los turistas individuales. La pandemia del COVID-19 ha supuesto un retroceso colosal para todos los sectores pero ha impactado sobre todo en el Turismo.

Además, la Unwto ha creado los hashtag #DMT2021 y #DiaMundialTurismo para que los centros y personas que celebren el Día Mundial del Turismo puedan comunicarlo en las redes sociales.