El CAC Málaga presenta una selección de su colección en la galería de arte contemporáneo Renace en Baeza (Jaén)

MÁLAGA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga ha presentado este miércoles una selección de su colección en la galería de arte contemporáneo Renace en Baeza, donde se unen pintura, fotografía, dibujo, escultura e instalación de 15 artistas de proximidad e internacionales.

Bajo el título 'De lo popular en el arte. Colección CAC Málaga', esta muestra se podrá visitar desde las 20.00 horas de este miércoles, en horario de lunes a domingo de 11.30 a 13.30 horas, y de 17.00 a 19.00 horas (excepto martes y domingos), según han informado en un comunicado.

Artistas emergentes, junto con nombres relevantes de la escena contemporánea actual, se dan cita en esta colaboración entre la galería Renace y el CAC Málaga para exhibir fuera de la provincia malagueña parte de los fondos de la colección perteneciente al Ayuntamiento de Málaga y que se podrán ver hasta el próximo 13 de enero de 2023.

En concreto, los artistas que conforman la exposición son Javier Calleja, Marcel Dzama, Abraham Lacalle, Cristina Lama, Miki Leal, Manuel León, Yann Leto, Gloria Lomas, Rogelio López Cuenca, Matías Sánchez, Cindy Sherman, Baltazar Torres, Hadaly Villasclaras, Santiago Ydáñez y Simon Zabell.

Renace es un espacio ubicado en el antiguo Pósito de la ciudad de Baeza, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2003, y que tiene como objetivo mostrar las nuevas tendencias del mundo del arte en una localidad de gran valor artístico e histórico.

En este caso, la exposición comienza con la obra 'Ruinas' (2011) de Cristina Lama que fluctúa entre la pintura figurativa y la abstracción distinguida por su estilo personal, con formas sencillas y energéticas pinceladas. Los paisajes poco convencionales de Abraham Lacalle buscan la crítica social, como en este caso, que pone el foco en el medioambiente como se observa en 'Serpenteando' (2009).

'Santa Mónica. Bodegón' (2012) de Miki Leal muestra una amalgama de carteles surferos con el rosa y el rojo como colores principales, en acuarela y acrílico en papel como único soporte. Los objetos y elementos que aparecen narran su pasado, sus experiencias, su personalidad.

Por su parte, Yann Leto muestra su propia experiencia con la realidad social a través de su obra 'Don't let them kiss us' (2011) en la que coexisten elementos tipográficos con elementos clásicos y modernos representados por un fondo negro donde varios personajes sostienen una pancarta con un mensaje que da título a la obra.

Destaca también la obra del artista Matías Sánchez titulada 'Gabinete de crisis' (2007) resaltando la ironía intelectual con la que transmite lo cotidiano y sus preocupaciones a través de una pintura protagonizada por trece personajes organizados tras una banda roja caracterizados por una figuración muy propia con influencias expresionistas.

'La Casa de Hong Kong' (2007-2008) de Simon Zabell es un proyecto basado en 'La Maison des Rendez-Vous', una novela de Alain Robbe-Grillet ambientada en un burdel imaginario en Hong Kong. La pintura construye una imagen de la habitación principal, mediante la representación de los elementos descritos y mezclados con fragmentos del propio texto tomados de la novela.

En la obra de Rogelio López Cuenca se presenta un proceso de 'disneyficación'. Para el artista, existe un sometimiento a los estándares de este tipo de entretenimiento que marca ciertas exigencias, como, por ejemplo, la banalización de la propia experiencia cultural como plasma en 'Eurodisney' (1993).

'Yo haré que se te aparezca la virgen' (2010) hace referencia a una serie de obras que Manuel León realizó inspiradas en El Rocío en las que muestra una perspectiva algo disparatada de las manifestaciones de la religiosidad popular andaluza. En esta obra, se observa un paisaje colorido en tonos vibrantes rosas, azules y verdes que conforman un laberinto de vegetación en el que se vislumbra una silueta de la Virgen del Rocío.

Como representación jienense, podrá verse 'Sin título' (2008) de Santiago Ydáñez, muestra un paisaje helado donde una composición romántica deja ver su amor por la naturaleza y por los paisajes perdidos y solitarios, se aprecia también una quietud amenazante, acentuada por los pigmentos monocromáticos.

En la zona central de la galería se pueden encontrar dos obras 'Not alone drawings' y 'Not alone drawing's' (ambas de 2008) del artista Javier Calleja con técnica mixta sobre papel. En ellas, Calleja reflexiona sobre los objetos y las obras de arte e incluso sobre las referencias clave del arte del siglo XX en un juego permanente entre la realidad y su referencia y el espacio.

La artista Gloria Lomas con sus obras, como 'Fotogramas' (2015) invita a reflexionar sobre el mundo de la belleza y los cánones que en él existen, obsesionados por conservar la juventud y olvidándose así de lo que realmente importa.

El trabajo de Hadaly Villasclaras se centra en reflexionar sobre el interrogante de las imágenes desde la reinvención de la materialidad, convirtiendo al elemento decorativo, en uno de los aspectos más destacados de la obra, como se puede ver en su pieza 'S/T' (2017).

Cindy Sherman utiliza máscaras y cuerpos de muñecas para crear sus piezas como en la obra 'Doll with Mask' (1987) donde explora las connotaciones conceptuales que van desde la identidad femenina hasta la construcción de la propia imagen.

Además, forma parte de la muestra, la obra '¿Puedes salvarme? / Can you save me?' (2004) de Baltazar Torres, un artista comprometido y sensibilizado con los problemas que afectan a la sociedad actual. Con su obra pretende concienciar sobre el deterioro del medio ambiente, el materialismo, la soledad o la incomunicación.

Por último, la escultura de cerámica y estaño del artista Marcel Dzama, llamada 'The Rook's Head (I)' (2012) muestra el peculiar y la reconocible imaginería del artista que estudia la relación entre lo real y el subconsciente.