El CAC presenta 'For future purposes' del joven artista nigeriano Atanda Quadri Adebayo

MÁLAGA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga presenta desde este jueves 7 de septiembre, 'For future purposes', la primera exposición individual del artista Atanda Quadri Adebayo (Lagos, Nigeria, 1999) en un museo.

La muestra comisariada por Fernando Francés, está compuesta por 19 pinturas y dos esculturas de diversos formatos, de los dos últimos años, algunas de ellas realizadas expresamente para esta exposición.

La obra de Adebayo representa la cultura y la vida cotidiana de Nigeria, centrándose en los detalles y la expresividad de los sujetos, a través de obras llenas de color e identidad. Su dedicación a representar su cultura y la realidad de su país lo ha convertido en un referente en la escena artística nigeriana.

'For future purposes' es un viaje de introspección por la mente del artista a través de una selección de obras en las que predomina el carboncillo, viéndose toque de color acrílico, donde el artista retrata a protagonistas orgullosos y llenos de poder que se mantienen inquebrantables frente a la adversidad, mediante una pintura fluida y reivindicativa. En palabras del artista: "yo no pinto retratos, pinto personas".

'For future purposes,' consta de 19 pinturas que representan personajes y situaciones del entorno más cercano al artista con las que enseña la realidad de su cultura. La muestra incluye dos esculturas que representan las chabolas de la población de Makoko, en Lagos (Nigeria), actualmente el asentamiento flotante más grande del mundo.

Adebayo retrata a través de estos personajes y cabañas la difícil situación a la que se enfrentan sus iguales, y como a pesar de ello se muestran llenos de orgullo y poder ante la adversidad.

En 2022 Adebayo presentó en Makoko su primera exposición en África, 'This water knows our story', en una localización secreta dentro del asentamiento, para posteriormente ser trasladado a VETA Galería donde se expondría ante el público madrileño.

El poder presentar una exposición dentro del barrio chabolista donde viven muchos de sus amigos y del cual su familia materna forma parte de la comunidad religiosa, tuvo un gran significado en su carrera.

La obra perteneciente a esta exposición 'Comunity gathering' (2023), su primera obra realizada completamente a carboncillo, retrata el carácter asambleario de Makoko, en la que hombres, mujeres y niños, participan en la toma de decisiones de la comunidad. Poder asistir y retratar este acto lo hace ser aceptado por Makoko en sus procesos conversacionales.

TRAYECTORIA

Sus orígenes artísticos comienzan en Badagry, una pequeña localidad costera de Nigeria, conocida coloquialmente como "Badlands", debido a su localización geográfica clave en la trata de esclavos.

Es allí donde su madre llevaba a casa los trozos de carbón que después vendería en la ciudad de Lagos para mantener a la familia y con los que Atanda, utilizando los pequeños pedacitos que caían, comenzaba a realizar sus primeras obras.

Esto sigue vigente a día de hoy convirtiendo un simple trozo de carbón en el punto de unión de su vida personal, sus orígenes y su obra, de forma plástica puede verse en toda su trayectoria, celebrando la cultura e identidad negra.

En palabras del artista "utilizo carbón para pintar la piel de mis figuras, enfatizando la textura y la belleza de la piel negra". 'Aunty Sadia' (2023) o 'Durosimi (Night-time Carnival)' (2023), son algunos de los ejemplos que incluye la muestra presentada en CAC Málaga.

Otro de los elementos identitarios de Atanda Quadri Adebayo es el "alma del artista" como él mismo nombra, un símbolo de resiliencia en forma de patrones abstractos, creados por el artista soplando a través de una pajita para guiar la acuarela sobre el lienzo.

El simple hecho de crear estas formas a través de su respiración lo convierte en una metáfora de la vida, que le permite crear con partes de su "alma", que quedan impresas en su obra, como puede verse en Dija (2023) o Imade II (2021-2022), incluidas en esta muestra.

Atanda Quadri Adebayo asistió a la prestigiosa escuela Yaba College, en Lagos, donde se formó y recibió un diploma superior de pintura. Ya desde joven se vio inspirado y atraído por la cultura hip hop, la moda, las revistas y la estética que todo ello conllevaba

Se fija en artistas como, Jackson Pollock, Asap Rocky, Rihanna, Kerry James Marshall, Jean-Michel Basquiat, Wahab Saheed, Julius Agbaje, Samson Bakare o Christopher Samuel Idowu. Se siente dentro de un movimiento que celebra su propia cultura e identidad.

Este movimiento acuñado como Afrofuturismo, es una forma de unir presente y pasado de la comunidad afro en una muestra de multitud de elementos de su cultura, alejando la imagen de dolor y sufrimiento.

Atanda Quadri Adebayo participa en su primera exposición colectiva a los veintiún años, desde ese momento su carrera ha sido fructífera y productiva realizando exposiciones individuales y colectivas.