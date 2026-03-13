'Cada día nace un listo' desata la comedia más salvaje en el Festival de Málaga

Photocall de 'Cada día nace un listo' en el Festival de Málaga. - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora Arantxa Echevarría ha presentado este viernes en el 29 Festival de Cine de Málaga la película 'Cada día nace un listo', protagonizada por Hugo Silva; una comedia negra de robos y picaresca que llega fuera de concurso a la Sección Oficial del certamen malagueño.

En esta cinta, Toni Lomas, un pillo que alcanzó la fama cuando participó en un exitoso talent show, ahora no tiene donde caerse muerto. Su situación cambia cuando Malena, un amor del pasado, le pone en contacto con Junior, el hijo de un rico empresario, para que robe un valioso cuadro de la casa familiar.

Para llevar a cabo el golpe, Toni buscará dos aliados: la Mari y el Gallego, formando un equipo en el que cada uno persigue sus propios intereses. 'Cada día nace un listo' es una sátira ácida y mordaz de la condición humana y la sociedad de nuestros días.

Arantxa Echevarría ha participado en una rueda de prensa en el cine Albéniz junto con Hugo Silva, Susi Sánchez, Dafne Fernández y Jaime Olías, intérpretes; el productor Jorge Castellanos y Jaime Ortiz de Antiñano, director general de Atresmedia.

"Es una pequeña locura, es una gamberrada cómica y el otro día leí en un periódico que decía 'Guy Ritchie a lo vasco'. Me encantó la definición", ha bromeado la directora, que ha dado algunas pinceladas sobre el trasfondo del largometraje: "Qué nos pasa a todos con querer medrar, con querer dinero rápido, con esta sociedad de consumo y de locura".

"Creo que nosotros no nos vamos a hacer ricos con esta película, pero vosotros os vais a hacer ricos de risa", ha indicado con humor la directora de esta comedia negra de robos e intentos desesperados por sobrevivir y enriquecerse.

Como todo en la vida, hay niveles, y la directora Arantxa Echevarría ha querido situar exactamente a sus personajes: "Hay gente que roba por cien, como el caso de mis lumpen, y hay gente que roba por cien millones como es el caso de otros lumpen. Y este es el retrato de la sociedad que queremos hacer jugando desde el humor", ha señalado, aunque luego ha matizado: "En realidad, es bastante dramático".

El actor Hugo Silva, protagonista de esta farsa, ya se siente recompensado. "La verdad es que no he sufrido nada en esta peli. Yo tuve la suerte de poder prepararla con tiempo. Y es que es un personaje que me gusta desde hace mucho, porque la película tiene su recorrido", ha dicho.

Ese recorrido del que ha hablado Hugo Silva lo ha resumido Jaime Ortiz de Antiñano, director general de Atresmedia: "Estuvo a punto de hacerse la película en el año 2014, no se pudo hacer y volvió al cajón". Pero tras varias casualidades, el productor sacó "el guión del cajón", lo releyó y pensó: "Esto es una maravilla. Entonces lo reactivamos".

"La verdad es que ha sido súper divertido. Yo es que estaba totalmente enamorado del personaje, de esa poca inteligencia, de esa cosa cortoplacista que tiene", ha confesado Hugo Silva, quien ya estuvo en el proyecto fallido de 2014. "Me lo he pasado pipa", ha querido dejar claro.

"Yo soy un poco payaso, y luego el personaje era muy payaso. Entonces yo llegaba y empezaba a hacer cosas y me decía: 'en algún momento me parará, en algún momento dirá 'tampoco te flipes. ¡Y qué va, qué va!", ha recordado el actor sobre el rodaje de 'Cada día nace un listo'. "Le compraba todo", ha sumado la directora.

Esta incursión de Arantxa Echevarría en la comedia llega justo después de 'La infiltrada', "que fue un viaje emocional muy fuerte", ha señalado la cineasta. "Cuando vino Jaime con esto, dije: 'Gracias'. Lo necesitaba", ha subrayado.

Según ha reconocido, "rodar es lo único que me hace feliz en la vida". "Ni el sexo, ni la comida. Solo rodar. Y me muero si no ruedo, y empecé tarde, a los 50. Entonces tengo tantas ganas de contar historias", ha incidido Echevarría.