Cae un grupo criminal por robar en furgonetas comerciales en lugares aislados de provincias de Andalucía y Extremadura

El grupo robaba en vehículos comerciales que se encontraban aparcados durante la noche en lugares aislados de municipios poco poblados. Principalmente, sustraían maquinaria y herramientas que luego vendían en mercadillos ambulantes en Sevilla. - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas pertenecientes a un grupo criminal dedicado al robo con fuerza en el interior de vehículos comerciales durante la noche y al que se le atribuyen casi una treintena de acciones delictivas en varias provincias andaluzas, así como en Badajoz.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo armado en un comunicado, en el que detalla que la detención se ha producido el marco de la denominada operación "Montoares", cuya investigación se inició a raíz del aumento de denuncias por robos en furgonetas desde el pasado verano en varios municipios de la Serranía de Ronda (Málaga) y de Grazalema (Cádiz), lo que provocó una alarma social entre los vecinos de estas localidades de población reducida y escasa delincuencia.

Durante el periodo que duró la investigación los agentes comprobaron la alta actividad y movilidad criminal que mantenían ya que, en apenas dos meses pudieron cometer, al menos, 26 robos en poblaciones de las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén y Badajoz.

El objetivo de sus ilícitos eran vehículos comerciales que se encontraban aparcados durante la noche en lugares aislados de municipios poco poblados. Principalmente, sustraían maquinaria y herramientas que se encontraban en el interior de estos vehículos, que luego vendían en mercadillos ambulantes ubicados en la provincia de Sevilla.

Los investigadores lograron identificar a todos los miembros de este grupo criminal, que se asentaban en barrios de la periferia de Sevilla por lo que el pasado mes de noviembre se procedió a realizar la fase de explotación de la operación, logrando detener a los cuatro integrantes de este grupo criminal, y considerando desarticulado el mismo.

Así, la Benemérita señala que se han esclarecido un total de 26 robos con fuerza cometidos en varias provincias, e intervenidos efectos sustraídos. La operación continúa abierta para conocer la posibilidad de que hubiera más víctimas de estos delitos.

La operación ha sido coordinada por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ronda (Málaga) y llevada a cabo por agentes pertenecientes a la Compañía de la Guardia Civil de Ronda.