Caídas de árboles y cornisas, entre las incidencias del temporal por viento en Torremolinos (Málaga)

Árbol Caído Por El Viento Durante El Temporal En Torremolinos - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El aviso amarillo por vientos ha dejado "importantes" afectaciones en el municipio malagueño de Torremolinos durante la noche del pasado miércoles y este jueves. Entre otros, caídas de árboles y cornisas.

Así, los servicios públicos municipales, Litosa, Policía Local, así como Bomberos han trabajado para atender caídas de árboles de diversa consideración en distintos puntos de la localidad, avenida de la Libertad, Playamar, zona de Pinares y Los Álamos, entre otras, a lo que se unen afecciones en algunas farolas y luminarias.

A ello se suman los daños ocasionados en las playas del litoral, sobre todo en las zonas de Bajondillo y El Saltillo, donde las pérdidas de arena han sido "importantes", arrastrando incluso plataformas de duchas y las propias duchas, ha indicado el Ayuntamiento de Torremolinos en un comunicado.

A primera hora de la mañana de este jueves, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, agradecía a través de sus perfiles sociales "a los grandes profesionales (...) que velan por nuestra seguridad y no han dejado de trabajar para minimizar los efectos del viento", a la vez que apelaba a la precaución y la prudencia.

La Agencia estatal de meteorología (Aemet) mantiene activados los avisos amarillos para este jueves por vientos de hasta 80 kilómetros/hora; por lluvias, con acumulados previstos de hasta 40mm en 12 horas. En estos casos los avisos estarán activos hasta las 17.59 horas. Por su parte, los fenómenos costeros, con olas de dos a tres metros, se mantendrán vigentes hasta las 19.59 horas.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Torremolinos mantiene activado el Plan Territorial de Emergencias Locales y suspendidas las actividades no esenciales. A las 12.00 horas está prevista una reunión para analizar la evolución de la situación y valorar la continuidad de las medidas adoptadas.