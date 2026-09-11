Calafat vuelve a la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid de la mano de Málaga de Moda

Imagen de la presentación de Calafat en la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week de la mano de Málaga de Moda 'Talento original'. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Calafat estará presente de nuevo en Madrid en la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week de la mano de Málaga de Moda 'Talento original', la marca promocional de la Diputación de Málaga para diseñadores del sector textil. Esta firma malagueña presentará su nueva colección, 'Burnt rose garden', el miércoles próximo, 16 de septiembre, en el hotel The Palace de Madrid a las 20,00 horas.

Así lo ha anunciado la Diputación de Málaga en una nota, donde ha detallado que Esperanza González ha presentado este viernes la presencia de la firma malagueña en la pasarela de Madrid junto a los diseñadores Álvaro Calafat y Ana Ponf.

En este contexto, González ha destacado el impulso de la Diputación de Málaga a los creadores del sector textil y ha incidido en que Málaga de Moda reúne ya a más de 150 diseñadores y está presente en todas las ferias nacionales e internacionales.

Por su lado, Álvaro Calafat ha agradecido el apoyo de Málaga de Moda desde su inicio en el mundo del diseño y ha explicado que esta nueva colección surge después de un parón de más de dos años y marcará un antes y un después en esta firma, ya que "se trata de un proyecto mucho más grande, más sólido y más construido", según ha indicado.

Además, ha apuntado que habrá una parte en 'streaming' del desfile, por lo que ha animado a verlo y a opinar sobre la nueva colección. Calafat ha señalado que la colección está inspirada en un jardín, un espacio surrealista que no existe, manteniendo lo que la firma hacía bien, mejorándolo, y transformando positivamente lo que no se hacía bien.

"Queremos transmitir que el mundo de la moda, visto desde fuera, puede parecer una cosa maravillosa, todo precioso y todo bonito, con desfiles y eventos, pero esconde muchas cosas que no se ven, más oscuras, que no se cuentan", ha remarcado.

El diseñador también ha apostado por potenciar los canales de distribución de las marcas nacionales de moda, en las que actualmente solo se fomentan los canales de comunicación.

El jardín de las rosas quemadas Según el catálogo de Calafat, la propuesta del jardín de las rosas quemadas se articula en torno a un paisaje construido donde lo natural y lo artificial conviven en tensión. Se trata de un jardín creado por el hombre en el que emergen rosas de papel intervenidas, tratadas como si hubieran sido quemadas, generando una estética que oscila entre lo orgánico y lo escultórico.

Según han indicado desde la institución provincial, este universo plantea "una reflexión visual sobre la dualidad entre naturaleza y artificio, entre lo vivo y lo transformado, entre lo delicado y lo destruido". En el desfile, las modelos recorren el espacio intervenido, transitando entre zonas verdes y estructuras de rosas quemadas.