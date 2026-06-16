La calidad de todas las playas de Torremolinos (Málaga) "es excelente", según un estudio

Playa de Torremolinos - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El análisis de las muestras de aguas y sedimentos realizado en las playas del municipio malagueño de Torremolinos por la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga (UMA), con la que colabora Aguas de Torremolinos, concluye que la calidad de las mismas "es excelente".

Este estudio viene realizándose desde hace años con el objetivo de conocer el estado de la calidad sanitaria de las playas de Torremolinos, obteniéndose tres categorías posibles de resultados: excelente, suficiente o insuficiente.

En cada una de las playas de Torremolinos, Carihuela, Bajondillo, Playamar y Los Álamos, se han recogido muestras en varios puntos, tomándose las mismas tanto en agua --en la zona de baño más utilizada por los bañistas-- como en sedimentos --en la zona donde los usuarios de playa colocan sus toallas--.

Las muestras se han estudiado en la Facultad de Ciencias de la UMA mediante el análisis de los bioindicadores de calidad, según lo establecido en el Real Decreto sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño y en la Directiva del Parlamento Europeo relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Tanto en las muestras de agua como en las de sedimentos se ha tomado como referente la medición de E.coli y el conteo de enterococos intestinales, dando un resultado en todas las playas de Torremolinos de calidad excelente.

Este análisis se realiza cada 15 días durante toda la temporada estival, hasta el 15 de septiembre, de manera que permite hacer un seguimiento de la calidad de las aguas durante los meses de mayor afluencia en las playas.

BANDERAS AZULES Y Q DE CALIDAD

Por otro lado, desde el Ayuntamiento han recordado en un comunicado que en este 2026 de nuevo las cuatro playas de Torremolinos (Los Álamos, Bajondillo, Playamar y La Carihuela-Montemar) han revalidado los distintivos Bandera Azul que las distingue por su sostenibilidad y calidad ambiental. Se trata de la más importante certificación que se otorga a nivel estatal y que concede la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac).

La Bandera Azul se concede tras superar todas las exigencias que se plantean desde Adeac, muestra del trabajo de prevención medioambiental, la apuesta por la sostenibilidad, la mejora del equipamiento, la seguridad y el mantenimiento de las todas las playas del municipio.

Además, Torremolinos consolida la excelencia de su litoral con la obtención también de los distintivos turísticos Q de Calidad y S de sostenibilidad en las cuatro playas del municipio. "Este reconocimiento premia el compromiso municipal con la gestión eficiente, la accesibilidad y el desarrollo sostenible de sus playas", han valorado.