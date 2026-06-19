La calle Alcazabilla acoge la edición número 47 del Festival Flamenco 'Ciudad de Málaga' los días 26 y el 27 de junio

La concejala de Fiestas, Teresa Porras, junto al director de Cultura de la Diputación de Málaga, Antonio Roche, y las artistas Isabel Guerrero y La Lupi - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La calle Alcazabilla acoge la edición número 47 del Festival Flamenco 'Ciudad de Málaga' los próximos días 26 y 27 de junio y volverá a convertirse en un escenario especial para reconocidos artistas, principalmente malagueños.

La cita ofrece actuaciones gratuitas al aire libre, a partir de las 21,30 horas, con el objetivo de poner en valor el talento local y promocionar la creación artística malagueña.

La concejala de Fiestas, Teresa Porras, junto al director de Cultura de la Diputación de Málaga, Antonio Roche, y las artistas Isabel Guerrero y La Lupi, han presentado este viernes la programación del Festival.

El elenco de la edición de este año está compuesto por Regina, María Távora, Bonela, Jesús Méndez, Perrate, Caracolillo de Cádiz, Isabel Guerrero y La Lupi.

Han detallado que se trata de una iniciativa organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, y la Diputación Provincial de Málaga. Como en ediciones anteriores, es de carácter gratuito y con entrada libre hasta completar aforo.