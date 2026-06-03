El calor vuelve a activar el aviso amarillo este jueves en la provincia de Málaga por máximas de hasta 36ºC

Archivo - Las playa de la costa de Málaga se llenan de personas ante el calor. Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El calor vuelve a situar este jueves, 4 de junio, a la provincia de Málaga bajo aviso amarillo por altas temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 36 grados en algunos puntos del territorio.

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, la comarca de Sol y Guadalhorce estará este jueves bajo aviso amarillo entre las 14,00 y las 20,00 horas, con temperaturas máximas previstas de hasta 36 grados.

Para la jornada de este jueves en la provincia se prevén cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas durante la noche. En el litoral oriental podrán registrarse nubes bajas y brumas a primeras horas de la mañana.

En cuanto a las temperaturas, las máximas experimentarán un ascenso, que podrá ser localmente notable en zonas del litoral, mientras que las mínimas se mantendrán con pocos cambios. Los vientos soplarán flojos de componente oeste, aumentando durante el día a moderados, con intervalos fuertes en el litoral e intervalos moderados en el resto de la provincia.