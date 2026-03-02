Canal Sur presenta la programación especial de Semana Santa andaluza y la sexta temporada de 'Andalucía en Semana Santa'

CSRTV presenta en Málaga la programación especial de la Semana Santa andaluza y la sexta temporada del programa "Andalucía en Semana Santa" - CANAL SUR

MÁLAGA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Radio y Televisión (Csrtv) ha presentado en Málaga este lunes la programación especial de Semana Santa de Canal Sur Televisión, Canal Sur Radio y CanalSur Más y ha dado a conocer también los aspectos más relevantes de la sexta temporada del programa 'Andalucía en Semana Santa', que la televisión pública andaluza estrena en su 'prime time' de los martes mañana, 3 de marzo.

Esta temporada, el espacio televisivo de éxito, Premio Andalucía de Periodismo, volverá a estar conducido por el periodista malagueño Enrique Romero. El programa vuelve a utilizar la Inteligencia Artificial para recrear momentos e historias que no se habían mostrado en televisión y que desvelará las curiosidades más sorprendentes de la Semana Santa andaluza.

La serie documental pone en valor la riqueza y variedad de las expresiones artísticas y devocionales que conforman la Semana Santa en la comunidad. Cuatro entregas, cada una de 90 minutos, en las que se recorrerán las ocho provincias para adentrarse en el patrimonio, los orígenes, las curiosidades y las historias humanas de algunas de las hermandades más representativas.

El paso por templos, casas de hermandad y enclaves simbólicos vinculados al mundo cofrade servirán como punto de partida para entrevistar a especialistas en arte, historia o liturgia, así como a profesionales relacionados con la Semana Santa, que darán respuesta a cuestiones sobre el cómo, el por qué y el desde cuándo existen muchos de los rituales que dan forma a la Pasión andaluza.

Además, se conversará con personas vinculadas emocionalmente al mundo cofrade, cuya mirada personal permitirá acercarse a los andaluces a esta tradición desde su dimensión más humana.

CANAL SUR TELEVISIÓN

En Canal Sur Televisión, en Semana Santa, habrá directos en Málaga con la Misa del Alba del Cautivo y la entronización del Cristo de Mena, la Madrugá y las entradas de la Macarena y la Esperanza de Triana, así como Los Gitanos desde Sevilla o el Abuelo desde Jaén o el Nazareno de Huelva, que se retransmitirán también en desconexión territorial. Canal Sur llevará también a los andaluces la entradas de las Esperanzas de Sevilla, la Macarena y la Esperanza de Triana.

Además, se programarán especiales de 'Andalucía Directo' desde el Domingo de Ramos al Viernes Santo y en 'prime time' desde el Lunes Santo al Viernes Santo se emitirán los especiales de 'Andalucía en Semana Santa', con directos desde pueblos y ciudades de Andalucía. En los espacios provinciales habrá cumplida información de todo lo que ocurra en cada jornada de Semana Santa.

CANAL SUR RADIO

En Canal Sur Radio, por su parte, cientos de horas de retransmisión en directo, en desconexión local y en cadena, bajo las marcas que forman parte ya de la historia cofrade de Andalucía: El Llamador en Sevilla, Granada y Huelva; Pasión en Almería; Nazareno en Jaén; Bajo Palio en Málaga; Semana Mayor en Cádiz; Estación de Penitencia en Jerez y por supuesto, Paso a Paso en Córdoba.

Durante esta edición, el grupo de emisoras producirá 860 horas de radio en directo, de las cuales 530 horas corresponderán a desconexiones locales en Canal Sur Radio, una cifra que evidencia la magnitud del operativo desplegado.

CANALSUR MÁS

Y, por último, en la Plataforma de Contenidos Digitales bajo demanda CanalSur Más, un frontal exclusivo con multitud de contenidos de Semana Santa, además de un repositorio de todos los programas que se vayan emitiendo y, por supuesto, directos desde los recorridos oficiales de distintas ciudades andaluzas. La semana del 28 de marzo al 4 de abril CanalSur Más estará presente en la Carrera Oficial de Sevilla y de Málaga, llevando todo lo que allí suceda de Andalucía al Mundo.

La presentación de la programación especial de la Semana Santa de Andalucía y la sexta temporada de 'Andalucía en Semana Santa' ha tenido lugar en el auditorio del Museo Picasso de Málaga ha contado con la asistencia de autoridades locales, la dirección de Canal Sur Radio y Televisión - Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), representantes de hermandades malagueñas y medios de comunicación.

Montse Naharro, directora territorial de RTVA en Málaga, ha explicado ampliamente la programación prevista, con el programa 'Bajo palio' como buque insignia, que este año cumple 37 años de emisión. Además de la programación diaria, ha anunciado la celebración del tradicional concierto de marchas procesionales, el 17 de marzo.

"Rendiremos homenaje a Paloma Saborido, que tuvo un sueño que se llevó a cabo, y a Monseñor Rino Fisichella que hicieron posible que la imagen de la Esperanza de Málaga y el Cachorro de Sevilla procesionaran por Roma". Naharro ha anunciado que en este acto entregarán una escultura obra del artista Israel Cornejo.

El presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, José Carlos Garín, ha dicho que "hoy se presenta más que una programación, es un regalo, muchas horas de trabajo, compromiso, dedicación de profesionales de Canal Sur para que la Semana Santa llegue a todos hogares".

El Hermano Mayor Hermandad de la Paloma, Diego Hermoso Ruiz-Vázquez, para el que "este año es especial, ya que celebramos el centenario de la advocación de María Santísima de la Paloma", un evento que podremos seguir a través de los canales de la radio y televisión públicas de Andalucía. El Hermano Mayor ha agradecido la difusión, el cariño y motivación, además de la profesionalidad del equipo que hacen posible que la Semana Santa llegue a todos los hogares.

Juande Mellado, director general de RTVA, ha puesto de manifiesto que "Canal sur es el referente en la difusión de la Semana Santa en Andalucía y una apuesta firme de la cadena". Mellado ha indicado que este año se va a realizar el mayor despliegue técnico y humano hasta ahora. "En Canal Sur Radio se emitirán más de 860 horas en directo, para brindar los sonidos y los silencios de la Semana Santa de Andalucía". Además de la programación, están previstos también otros actos, como la entrega de galardones en varias provincias, el Llamador en Sevilla y Huelva, entre otros.

En Canal Sur Televisión también se realizará un gran despliegue, comenzando con el estreno de la nueva temporada de 'Andalucía en Semana Santa', una "joya audiovisual que aúna tradición e innovación". Mellado ha anunciado también algunas novedades, entre ellas el refuerzo durante la madrugada del Jueves y Viernes Santo en Sevilla, "con la difusión de la cofradía de los Gitanos, o las desconexiones para seguir el recorrido del Nazareno de Huelva y el Abuelo en Jaén".

Lo más novedoso de la programación que Canal Sur para este año es "la plataforma de CanalSur Más, que va a permitir personalizar la Semana Santa, para que cada persona pueda vivir y disfrutar de la que quiera", según el director general.

El delegado de Cultura de la Junta en Málaga, Carlos García, ha agradecido a Canal Sur la apuesta por la difusión de nuestras tradiciones, "un patrimonio cultural vivo que nos define como comunidad, con un valor social y artístico incalculable que podemos vivir desde cualquier punto del mundo".

Manuel Marmolejo, vicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Málaga ha destacado el importante papel de Canal Sur "porque nos acerca la Semana Santa de Andalucía y transmite la pasión de otros andaluces; y este año, además, también podemos verlo a la carta.

La edil de Fiestas de Málaga, Teresa Porras, ha mostrado su satisfacción por la "apuesta decidida por mostrar nuestras tradiciones. La Semana Santa de Andalucía es historia, arte, convivencia, identidad y la radio y televisión públicas cumplen una función esencial para que nuestras tradiciones sigan creciendo".