Cancelado el acto conmemorativo del décimo aniversario de Factoría Echegaray tras el accidente de Urda (Toledo)

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MÁLAGA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Málaga Procultura ha comunicado la cancelación del encuentro previsto para la tarde de este miércoles en el Teatro Echegaray de Málaga con motivo del décimo aniversario de Factoría Echegaray, debido a las dificultades de desplazamiento provocadas por el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), que impiden la llegada a Málaga de algunos de los participantes.

Desde Procultura han señalado en un comunicado que el acto incluía una mesa redonda con profesionales de las artes escénicas y la presentación de cinco cuadernos conmemorativos de la trayectoria de la productora municipal.

Por último, desde Málaga Procultura han trasladado "solidaridad y apoyo a las víctimas, sus familiares y todas las personas afectadas por este trágico suceso". Asimismo, han lamentado las molestias que esta cancelación pueda ocasionar, agradeciendo su comprensión.