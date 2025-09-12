La cantaora fuengiroleña Isabel Guerrero actúa el lunes en la XXII edición del Aula Municipal de Flamenco de Málaga

MÁLAGA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XXII edición del Aula Municipal de Flamenco continúa el lunes, 15 de septiembre, con la actuación de la cantaora fuengiroleña Isabel Guerrero, acompañada a la guitarra por el malagueño Andrés Cansino. Este ciclo, que tiene carácter gratuito, está organizado por el Área de Servicios Operativos, Playas y Fiestas del Ayuntamiento de Málaga y cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial, que cede su espacio del Centro Cultural María Victoria Atencia.

La actuación comenzará a las 19.30 horas. Las entradas se pueden retirar el mismo día de 9 a 13,30 horas, en el departamento de Fiestas del Ayuntamiento, en los Servicios Operativos, en Camino San Rafael, 99 y las que queden disponibles se repartirán en el propio centro cultural a partir de las 18 horas.

En palabras del coordinador del ciclo, Manuel Fernández Maldonado, Isabel Guerrero es "una extraordinaria cantaora que atraviesa un gran momento profesional, de largo repertorio, buena conocedora y dominadora de los cantes de Málaga y de Levante.

Su cante se caracteriza por la pureza y belleza desde las raíces profundas de la tradición flamenca. Así mismo atesora importantes premios de saetas y flamenco en general. Destaca su participación en la Bienal de flamenco de Málaga con su espectáculo 'Peinaora', con gran éxito. Estará acompañada por el magnífico guitarrista, también malagueño Andrés Cansino".

Cabe recordar que esta actuación estaba prevista para el lunes 29 de abril, pero no puedo realizarse por el apagón ocurrido en dicha jornada.

XXII AULA MUNICIPAL DE FLAMENCO

El Aula Municipal de Flamenco alcanza este año 2025 su vigésimo segunda edición manteniendo su línea de apoyo al talento malagueño ya que todos los artistas que intervienen en este consolidado ciclo son artistas de la capital o de la provincia Cuenta con ocho actuaciones dedicadas al cante, toque y baile.

Conforman el cartel de esta edición: Virginia Gámez, Amparo Heredia, Isabel Guerrero, Fabiola Santiago, el Cuadro José Lucena, Bonela, Ana Fargas y el Cuadro de Adrián Santana. Las sesiones vuelven a celebrarse los últimos lunes de mes.

Es un plantel con gran diversidad de voces y especialistas en determinados palos del flamenco. Además, tiene un marcado acento femenino ya que cinco de sus ocho actuaciones están protagonizadas por mujeres.

La finalidad de esta Aula Municipal de Flamenco, y para ello fue creada, es la divulgación del arte flamenco en sus tres vertientes de cante, toque y baile. Se trata de mantener este arte en toda su pureza e integridad, fomentando la afición al arte flamenco y haciendo que se conozca más y mejor.

El cartel anunciador del Aula Municipal de Flamenco de Málaga ha sido realizado, una vez más, por el artista y técnico del Área de Fiestas Fernando Wilson.