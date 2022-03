Carazo cifra en diez millones la inversión de la Junta en mejoras de las carreteras del sur de la provincia de Málaga

La consejera de Fomento asegura que ya hay proyecto de la pasarela peatonal de la A-373

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha cifrado en cerca de diez millones de euros los invertidos en las carreteras de la zona sur de la provincia de Málaga en los últimos tres años; aproximadamente 31.000 euros por kilómetro para tareas de conservación integral, obras de emergencias y mejora de la seguridad vial.

Una inversión que ha sido "superior a la que se realizó en el anterior mandato, donde apenas se apostó por la mejora de la red viaria", ha manifestado Carazo tras una pregunta del grupo socialista sobre el estado de carreteras A-368 y A-387 en el municipio de Mijas en la comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía.

En concreto, la consejera ha explicado que la A-368 "no ha percibido ni un euro de inversión desde el año 2017", cuando gobernaba el PSOE en Andalucía; mientras que el actual gobierno "sí ha actuado", y lo ha hecho con una inversión en 2020 con una obra de emergencia de 751.000 euros para la reparación de calzada, taludes, bermas y obras de drenaje en estas dos carreteras y otras de su entorno.

A ello ha sumado la gestión del contrato de conservación de la zona sur de Málaga, "donde se han invertido en la legislatura cuatro millones de euros, y calculamos que cerca de 300.00 euros se han invertido en la A-387".

Desde el PSOE, la parlamentaria por Málaga Beatriz Rubiño ha reprochado que se hable de la inversión en 2017 y 2018, cuando "lleváis desde 2019 en San Telmo, y desde entonces ni un euro".

Así, ha apuntado que el propio Ayuntamiento de Mijas "es el que se está encargando directamente con fondos propios de realizar las tareas de conservación de ambas vías" y ha emplazado a la consejera a "coger la mano tendida del alcalde", Josele González, y ponerse en contacto para que la administración autonómica aporte los fondos necesarios para garantizar el buen estado de conservación de estas vías.

Rubiño ha recordado que por ellas transitan de 4.500 a 5.000 vehículos y necesitan "actuaciones inmediatas por parte de la Consejería de Fomento", como aportar una solución en el trazado de la carretera que conecta el Higuerón con la entrada norte de Mijas Pueblo.

"En su programa electoral de 2018 afirmaba que invertirían 250 millones en siete años en el mantenimiento de la red de carreteras autonómicas, al margen del Plan de Infraestructuras de la Junta", ha aludido la parlamentaria, quien espera que se incluyan las carreteras de la localidad de Mijas que, "en palabras del alcalde, "el estado de deterioro es continuo y la falta de mantenimiento y conservación, flagrante".

A esto, Marifrán Carazo ha recordado que "toda la carretera A-368 fue cedida íntegramente a los municipios por los que discurre desde el 30 de septiembre de 2020", y "también tenemos en marcha el expediente para la cesión al Ayuntamiento de Mijas del tramo de la carretera A-387, entre los puntos kilométrico 9 y 15,5".

Además, la consejera ha precisado que hay prevista nuevas actuaciones en la zona sur de la provincia de Málaga, como la reciente licitación del contrato de conservación, que cuenta con un presupuesto de 9,5 millones de euros para un periodo de 48 meses más 12 meses prorrogables, así como otras actuaciones como la adecuación del vial de conexión entre la glorieta de la A-7 hasta su intersección con la A-7052 y la A-404; o la mejora de la seguridad vial de la A-404, entre los kilómetros 1 y 5, entre Coín y Alhaurín El Grande.

PASARELA PEATONAL DE LA A-373

También en materia de Fomento, Beatriz Rubiño ha preguntado en comisión parlamentaria por el puente sobre la carretera A-373 a su paso por la Cañada Real Tesoro-Estación de Cortes de la Frontera (Málaga) y la pasarela peatonal, a lo que Carazo ha asegurado que ya está redactado el proyecto para la construcción de dicha pasarela y que esperan "ejecutar la obra en cuanto tengamos disponibilidad presupuestaria".

Así, ha asegurado que esta vía se encontraba en "mal estado fruto de la desidia y del abandono de hace muchos años", lo que "nos obligó a redactar el proyecto y ejecutar las obras de mejora" entre varios puntos kilométricos de la misma, actuaciones adjudicadas por 3,4 millones de euros.

Asimismo, se actuó sobre el puente sobre el río Guadairo en Cortes de la Frontera, realizándose mejoras y "finalmente adquirimos el compromiso para redactar el proyecto de construcción de una pasarela", sobre el que ha dicho "estamos trabajando". En total, se han invertido 3,8 millones de euros esta legislatura en esta vía, ha precisado.

Por contra, ha dicho que al PSOE "no le han preocupado los vecinos durante muchos años", señalando que todas las actuaciones realizadas en esa carretera "es fruto del trabajo y compromiso de este Gobierno". Así, respecto a la pasarela, ha asegurado que la Junta ya tiene "lo más importante, que es el proyecto que los anteriores gobiernos socialistas olvidaron y fueron incapaces de realizar".

Sin embargo, Rubiño ha recordado que estos proyectos estaban ya planteados por el anterior gobierno socialista de Andalucía y ha lamentado que actualmente "la situación dicta de ser satisfactoria", ya que ha señalado que en otra pregunta hace un año ya se decía que el puente en la estación de Cortes de la Frontera "no permitía el paso de los peatones, lo que causa un gran malestar".

"Por tanto, es el momento de que deje las declaraciones de intenciones y se ponga manos a la obra. No es admisible que habiendo invertido miles de euros en las obras de mejora de una vía, ahora vuelvan a olvidarse de las personas que transitan por ella, no sólo mediante vehículos, sino también a pie", ha dicho la parlamentaria, quien ha instado a la Junta a "un compromiso con los vecinos" no solo de Cortes de la Frontera sino de localidades cercanas.