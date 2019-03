Carlos Marques-Marcet presenta en el Festival de Málaga 'Los días que vendrán', una mirada íntima a la paternidad

Publicado 20/03/2019 15:49:42 CET

El director regresa a Málaga, donde logró la Biznaga de Oro con su primer largometraje

MÁLAGA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Carlos Marques-Marcet ha presentado este miércoles en el Festival de Málaga. Cine en español su nueva película, 'Los días que vendrán', la historia de un embarazo que cambia la vida de los protagonistas. Junto al director, han estado presentes en la rueda de prensa los actores David Verdaguer y María Rodríguez, además de los productor de la cinta, María Zamora y Sergi Moreno.

La película relata el giro que se produce en la vida de una pareja que se queda "embarazada" cuando solo llevan un año saliendo. Los nueve meses de gestación sirven para aprender a ser tres sin haber tenido tiempo de saber lo que es estar en pareja. Una cinta filmada a la vez del embarazo real de la pareja de protagonistas que relata de forma minuciosa este proceso de aprendizaje.

La cinta, tercer largometraje del director, supone el regreso de Carlos Marques-Marcet al Festival de Málaga. Cine en español, donde ganó la Biznaga de Oro con su película '10.000 km'. El realizador ha asegurado sentirse "como en casa" en su segunda experiencia en la sección oficial del festival.

El director ha explicado que aunque Virginia y Lluís no son personajes reales, la idea de la película surgió durante el rodaje de 'Tierra firme', cuando su protagonista, Verdaguer, se enteró que iba a ser padre. "Creamos dos personajes ficticios para la historia que explorarían las mismas etapas que los actores estaban viviendo durante su embarazo", ha dicho.

Marques-Marcet ha confesado que la película "se ha hecho a sí misma" y que realmente no sabían qué querían grabar. "El rodaje ha sido un tanto atípico, hemos filmado 50 días y el guion ha ido cambiando constantemente. Una semana antes de empezar a rodar estuve a punto de decir que lo dejábamos porque no sabía qué estábamos haciendo realmente", ha confesado.

Zamora ha asegurado que la ideal inicial era "rodar algo" pero que no sabían cuál querían que fuera el resultado. "Lo único que sabíamos es que yo estaba embarazada y el tiempo pasaba. Al final creamos unos personajes y su relación y lo filmamos, algo para lo que no hubo pudor alguno porque no contábamos lo que pensaban David y María", se ha sincerado.

El director ha explicado que la guionización parte de una serie de improvisaciones entre los actores que grabaron y con las que comenzaron a trabajar para tener el texto de la película. "Les dábamos un tema y la conversación fluía. En la película queríamos mostrar más que los sentimientos que los propios hechos, por lo que luego adaptamos eso para el guion definitivo", ha explicado.

Marques-Marcet ha explicado que la grabación durante nueve meses suponía unos problemas a nivel logístico que poco tienen que ver con las películas habituales, por lo que tuvieron que contar con un piso durante ese tiempo que convirtieron en su particular set de rodaje y trabajaron las localizaciones a partir de ese punto.

"La parte más real de la película es su entorno. La gente que aparece es real y nos ayudó a saber cómo hacer las cosas. Hay muchas cosas que nuestras vidas que se filtran por los personajes y aparecen en la película", ha comentado.

El director ha explicado que inicialmente la idea de "plasmar el contexto social" de la pareja tenía más peso en la idea de película, pero con el paso del tiempo quedó en algo secundario que queda implícito en la película.

"El cómo nos relacionamos está influido por nuestro contexto social y por eso para mí todo cine es político en el fondo", ha apuntado, antes de que Zamora haya matizado que quisieron reflejar la pérdida de empleo de la protagonista debido al embarazo porque le pasó a ella misma: "Tenía un proyecto de teatro y al saber que iba a tener una niña decidieron no asegurarme y me quedé sin trabajo".

La película contiene además parte de una grabación de la propia Zamora, un punto que el director define como "de inflexión" a la hora del rodaje y del resultado final de la película. "Nos enteramos que eso existía cuando llevábamos ocho meses con el proyecto y cuando María se decidió a enseñarlo vimos que era maravilloso y teníamos que aprovecharlo", ha dicho.

La escena, que parte de una grabación de 50 minutos en la que Zamora visionó el vídeo completo, no tuvo la forma definitiva, como gran parte de la película, hasta llegado el proceso de montaje, donde realizaron varias pruebas. "Pensamos en usarlo como separador, pero vimos que no era la forma. Creo que el resultado final es la mejor opción", ha asegurado Marques-Marcet.