Carmen Calvo, sobre los diputados presos: "Batet hará lo que tenga que hacer cuando lo tenga que hacer"

Publicado 23/05/2019 13:34:17 CET

MÁLAGA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno en funciones y secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha valorado la "solvencia" de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, de la que ha dicho, tras el Tribunal Supremo devolver la pelota a Batet e insistir en que ya le apuntó cómo proceder con los diputados presos, en que no tiene duda de su buen hacer. "Hará lo que tenga que hacer cuando lo tenga que hacer", ha dicho, añadiendo: "Yo no le puedo decir qué es lo que tiene que hacer".

Calvo, tras ser preguntada en Málaga por si suspendería a los políticos que están presos, ha dejado claro que "el Gobierno no tiene que hacerlo", incidiendo: "Tenemos que ser respetuosos con los otros dos poderes del Estado, del judicial y legislativo".

"En este caso --ha continuado-- de las Cámaras del Congreso y del Senado", ha agregado. Eso sí, ha valorado que "estamos absolutamente confiados en la solvencia y en la seriedad del trabajo que está haciendo la presidenta Batet".

Es más, ha defendido que "estamos tan seguros y tan confiados del buen hacer de la presidenta Batet que tomará la decisión que tenga en sus manos".

Por otro lado, ha agregado que se está "delante de una situación que no puede alterar las reglas de trabajo y de comportamiento en esta legislatura". A juicio de Calvo, "algunos están absolutamente haciéndose los sordos a lo que el 28 de abril las urnas dijeron".

"Los políticos tenemos que dar prueba de respeto, de mesura en lo que decimos, de tranquilidad para que la gente esté tranquila y nosotros, en el Gobierno, estamos muy tranquilos de la responsabilidad, del buen hacer de la presidenta Batet que va a tomar la decisión que tenga y deba tomar para que la política española sea lo que es, una política que transita en el Estado de derecho y normas democráticas".

En este punto, ha advertido de que "nadie tenga ningún duda del buen hacer de ella y, en general, del conjunto de los socialistas cuando asumimos responsabilidades tan importantes".

Ha dicho, por otro lado, y tras ser preguntada, que "es obvio" que están en prisión preventiva, que están sentados en un proceso con la imputación de delitos importantes y que "el reglamento del Congreso tiene una previsión clara acerca de cuándo un diputado está en una situación procesal como está".

"A mí no me toca decidirlo", ha insistido, reiterando "con conocimiento de causa porque conozco muy bien a Batet", que es una "mujer muy solvente y va a tomar la decisión que su responsabilidad tiene en el cargo que tiene".

PIDE QUE "NADIE SE ALTERE NI SE PRECIPITE"

Por ello, ha pedido que "nadie se altere, que nadie se precipite". "El 28 de abril, lo que dijeron las urnas es que debemos de ejercer los cargos con la cortesía, moderación, prudencia, elegancia y educación que es lo que llevamos cada uno de nosotros con el cargo, que es representar a la gente", ha defendido, añadiendo que "veo a mucha gente precipitándose".

En este punto, tras ser cuestionada por la claridad del reglamento y por qué no se aplica, la vicepresidenta del Gobierno en funciones ha dicho que ella no tiene "que aplicar el reglamento", añadiendo que lo hará "cuando me toque responder por las responsabilidades del Ejecutivo".

"Imagínese que yo, como vicepresidenta del Ejecutivo, le estuviera diciendo ahora a la presidenta de las Cortes Generales lo que tiene que hacer o que ella lo hiciera a la inversa", ha puesto como ejemplo.

Asimismo, Calvo ha indicado que los políticos "tenemos que saber cada uno actuar con mesura, lealtad y elegancia" y ha destacado que "los socialistas lo hacemos".

Por otro lado, también se ha referido a la dilación en el tiempo y si podría afectar, entre otros, a las elecciones municipales en el caso de Cataluña, preguntándose "qué dilatación" hay: "Comprendo que vivimos en un mundo muy acelerado en todo y por todo pero qué dilatación si las Cortes se constituyeron el martes y hoy estoy aquí que es jueves". "Dónde está la dilatación", se ha cuestionado.

Así, ha opinado que "un cargo tiene que actuar siempre con la prudencia y la seguridad correspondiente" y, a su juicio, "es lo que ella ha hecho desde el minuto uno con todo lo que ya ha tenido que resolver".

"Me parece que los ciudadanos lo que nos están pidiendo es justamente que seamos gente a la altura de las circunstancias", ha dicho, aunque ha reconocido que "algunos tienen muchas prisas, dicen muchas cosas, exageran, tensionan, mienten... llevamos once meses así y lo que ya convendría es que cambiemos el registro porque las urnas del 28 de abril los socialistas las interpretamos".

En concreto, ha explicado, "interpretamos que nos han dado una victoria estupenda porque somos gente con mesura, con respeto y ella tomará la decisión cuanto le corresponda pero yo no le puedo decir qué es lo que tiene que hacer".