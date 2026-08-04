Carmen Casero, portavoz del equipo de Gobierno de Málaga y primera teniente de alcalde tras la marcha de Pérez de Siles

La concejala Carmen Casero en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Carmen Casero será a partir de septiembre portavoz del equipo de Gobierno de Málaga y primera teniente de alcalde, además de agregar a Urbanismo el Área de Contratación Pública Estratégica. Casero sustituirá así como responsable del grupo 'popular' a Elisa Pérez de Siles, que ha anunciado su marcha, tras 19 años de trayectoria en el Ayuntamiento, para iniciar una nueva etapa profesional en el sector privado.

La salida de Pérez de Siles también supone la incorporación como concejal de Juan Carlos Giardín, número 18 en la candidatura del Partido Popular para las elecciones municipales de 2023, que asumirá Comercio, Gestión de la Vía Pública, Fomento de la Actividad Empresarial y el distrito Carretera de Cádiz, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Así, los cambios se producirán a partir del mes que viene. Se celebrará un pleno extraordinario previsto para mediados de septiembre para la toma en conocimiento de la renuncia de Pérez de Siles y, posteriormente, Giardín tomará posesión del acta de concejal tras los trámites que corresponden a la Junta Electoral de Zona.

Finalmente, tanto Giardín como Casero recibirán las delegaciones citadas mediante resolución del alcalde, Francisco de la Torre, documento donde quedará establecida la nueva estructura municipal, incluyendo las tenencias de Alcaldía: al pasar Casero a ocupar la primera de ellas, queda vacante la sexta, que pasará a ocupar la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Penélope Gómez.

Carmen Casero (Málaga, 1973) es concejala de Urbanismo desde 2023. Diplomada en Relaciones Laborales por la UMA y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, se reincorporó al Ayuntamiento este mandato tras pasar por la Junta de Andalucía, donde fue delegada del Gobierno en Málaga y delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda (2019-2023).

Su anterior experiencia municipal incluye varias etapas: concejala de Accesibilidad (2018-2019) y los distritos Este (2007-2011) y Teatinos (2018-2019), directora general de Bienestar Social (2009-2011) y la directora de los distritos Palma-Palmilla (2002-2003), Este (2003-2007) y Centro (2007-2009). También pasó por la Diputación como directora técnica de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías (2016).

Por su parte, Juan Carlos Giardín (Málaga, 1964) es jefe del Distrito 7 (Carretera de Cádiz). Diplomado en Ciencias Policiales y Detective Privado por la Universidad de Elche y profesor homologado por el Ministerio del Interior para impartir formación a personal profesional de seguridad privada, es funcionario del Ayuntamiento, concretamente de la Policía Local, desde 1989.

Tras 22 años como agente en diversos destinos (la Unidad de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Motoristas y la Brigada K), pasó a la categoría de Oficial en 2011, desempeñando jefaturas de Policía de Barrio en los distritos Este y Carretera de Cádiz. Fue director de distrito en Palma-Palmilla (2011-2012) y ejerce como jefe del Distrito 7 desde 2016. Además, es militar reservista en la Marina desde 2005.