Carolina España dice que "hay que ser serios y no utilizar la guerra para arañar votos"

MÁLAGA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha afirmado este viernes que "hay es que ser serios y no utilizar la guerra para arañar votos, para arañar voto políticos".

Así lo ha señalado España, que ha participado este viernes en una nueva edición de Diálogos 'SUR', tras ser cuestionada por la guerra de Irán y si cree que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le dará buenos resultados electorales el 'No a la guerra'.

La portavoz de la Junta ha criticado que utilizan "la política exterior como una herramienta para movilizar a su electorado" y ha incidido en que "yo también digo 'no a la guerra' ¿Pero quién quiere una guerra? ¿Quién quiere una guerra si la guerra es muerte y destrucción? No a la guerra", ha señalado, al tiempo que ha añadido que "no a la guerra, no a la demagogia, no a la mentira".

"Es decir, no a muchas cosas, y lo que hay es que ser serios y no utilizar la guerra para arañar votos, para arañar voto políticos", ha señalado, al tiempo que ha criticado que utilizan "la política exterior como una herramienta para movilizar a su electorado". En este sentido, ha dicho que "los ciudadanos son inteligentes como para saber que nadie quiere una guerra".

Cuestionada, en concreto, sobre si es partidaria de que EEUU utilice las bases que están en Andalucía, Carolina España se ha remitido a "lo que digan los acuerdos internacionales, los acuerdos que tengan cerrados".

"Entre otras cosas aquí lo que echamos también en falta es una falta de lealtad y de transparencia, porque si las bases están en nuestra comunidad autónoma, lo normal es que hubiese habido una comunicación con la comunidad autónoma", ha señalado.

En este sentido, ha agregado que "lo normal es que el presidente del Gobierno hubiese tenido una comunicación con el presidente del principal partido de la oposición en términos generales", pero, ha continuado, "aquí las decisiones se adoptan por tacticismo político y electoral".

En este punto, ha precisado que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, "también ha dicho que no a la guerra, que no a las bases, pero lo ha dicho con otra diplomacia".

Por último, sobre si cree que puede pasar factura a España las relaciones con EEUU, ha esperado que no, "porque ya es lo que nos faltaba también", ha concluido.