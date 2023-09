Carolina España: "No es justo que Cataluña reciba por cada habitante 140 euros más que Andalucía"

MÁLAGA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno andaluz, Carolina España, ha asegurado que "no es justo que Cataluña reciba por cada habitante 140 euros más que Andalucía", y ha apostado por que el Gobierno apruebe un fondo transitorio hasta que se modifique el actual sistema de financiación.

En este sentido se ha pronunciado España este viernes en Málaga durante su intervención en un desayuno informativo organizado por el Club Diálogos para la Democracia bajo el título 'Málaga: una gran ciudad ante una nueva etapa', en el que también ha tomado parte el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; José M. Domínguez, presidente de Fundación Bancaria Unicaja; José Pedro Alba García, presidente de ARCS Estudios y Servicios Técnicos; y Luis Sánchez Manzano, presidente ejecutivo de Sando.

"El sistema de financiación autonómico que se firmó en el año 2009 entre el PSOE y Esquerra Republicana nos hace perder al año 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros menos para Andalucía todos los años. Si hablamos de población ajustada, si hablamos de población total, son 4.000 millones ajustados", ha criticado.

En oposición a estos datos económicos, España ha asegurado que la Junta trabaja "a pulmón" y ha establecido otras comparativas entre Andalucía y Cataluña: "Ahora empezamos a liderar muchos aspectos económicos. Lideramos los autónomos, cosa que antes lideraba Cataluña", ha dicho, y también ha señalado que "por primera vez, antes era Cataluña, Andalucía es la comunidad autónoma que más vende al resto de comunidades y que menos compra".

La consejera ha defendido que en Andalucía se tiene estabilidad política, estabilidad institucional y estabilidad presupuestaria, a lo que ha añadido que hay seguridad jurídica y certidumbre "y eso es fundamental para la inversión. Por lo tanto nos hemos convertido en una comunidad, en una tierra atractiva para la inversión".

España ha dicho que Andalucía ha pasado de ser "un infierno fiscal" a ser la segunda comunidad autónoma española más competitiva fiscalmente. "En los últimos cuatro años Andalucía ha crecido el doble que la media nacional", ha asegurado, a la vez que ha afirmado que en este año 2023, en el primer y en el segundo trimestre, Andalucía está creciendo por encima de la media nacional.

La titular de Economía y Hacienda ha defendido que cada vez son más empresas las que eligen Andalucía para invertir y establecerse, y al hilo de esta misma idea, ha dicho que la Junta va a seguir apostando por una colaboración público-privada. Asimismo, ha destacado que la región ha alcanzado "un máximo histórico" de afiliados a la Seguridad Social.

FONDOS EUROPEOS

En cuanto a la gestión de fondos europeos, España ha señalado que con la llegada al Gobierno de Juanma Moreno se han certificado solo en el año 2002 un total de 2.177 millones de euros de fondos estructurales Feder, a lo que ha añadido que "en los cinco años anteriores se habían certificado 1.500 millones". "Esa es la diferencia de cómo afecta la buena gestión", ha dicho al respecto señalando que "le hemos dado la vuelta como un calcetín".

De estos fondos, la consejera también ha recordado que en diciembre de 2023 termina el marco 2014-2020: "Hemos ejecutado ya el 91%, 10.100 millones de euros".

Respecto a los fondos Next Generation ha recordado que son 4.000 millones los que tiene asignados Andalucía y que el 55% ya está en marcha. "Pero el 73% del total de los fondos Next Generation los tiene el Gobierno de España, y que los tiene que ejecutar a través de los PERTE, y no sabemos dónde están yendo esos PERTE", ha criticado.

Al respecto ha recordado que la Junta ha pedido un PERTE del agua para Andalucía, "pero aquí hasta ahora no han contestado. "Igual que los fondos estructurales, esos 8.500 millones del nuevo marco, nosotros tenemos el 40%, pero el 60% lo tiene el Gobierno de España. Obligatoriamente se lo tiene que gastar en Andalucía, nos gustaría saber en qué proyectos", ha añadido.

PRESUPUESTO

La consejera de Economía y Hacienda ha criticado que el Gobierno de España en funciones no haya comunicado a la Junta "ni las entregas a cuenta, ni cuál es el objetivo de déficit, ni cuál es el objetivo de deuda. Estamos haciendo un presupuesto a ciegas".

En cualquier caso, ha asegurado que aunque hay otras comunidades que están pensando en prorrogar sus cuentas, "Andalucía tendrá su presupuesto en tiempo y forma porque entendemos que es una forma de seguir apostando y seguir invirtiendo en nuestra tierra".

Respecto a las obras hídricas en el contexto de la actual sequía, la consejera ha considerado que "no se entiende que teniendo el Gobierno de España el 67% de las competencias hídricas en Andalucía, la Confederación Hidrográfica reduzca su presupuesto un 11% para el año 2023". "No se entiende que si tenemos este problema no nos dejen aplicar los Next Generation en infraestructuras hidráulicas. No nos deja el Gobierno", ha criticado.

Carolina España ha dicho que las obras en infraestructuras hidráulicas representan el 40% del total de las obras que tiene adjudicadas la Junta de Andalucía, y que en este trimestre se van a inaugurar cerca de 26 obras en la comunidad autónoma.