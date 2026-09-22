La carrera nocturna Mlk y Tahermo Trail de Málaga reúne a 700 atletas en su séptima edición este sábado

El concejal delegado de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, Borja Vivas, junto al gerente del Club Chiprunning Trail, Albert García; y la responsable de Marketing de Renault Tahermo, Cristina Molina. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha anunciado que el sábado, 26 de septiembre, se celebra la decimotercera edición de la carrera nocturna MLK & Tahermo Trail, que organiza el Club Chiprunning Trail, con una estimación de 700 atletas participantes. El concejal delegado de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, Borja Vivas, junto al gerente del mencionado club, Albert García; y la responsable de Marketing de Renault Tahermo, Cristina Molina, han dado a conocer los detalles de la prueba.

Según ha concretado el Consistorio malacitano en una nota, la tradicional cita, en la que colaboran el Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga y la Federación Andaluza de Atletismo, sube al Castillo de Gibralfaro por La Coracha dos veces hasta completar los diez kilómetros de recorrido.

La salida será a las 22,00 horas desde la calle Guillén Sotelo, donde también acabará la prueba; antes, los más de 650 participantes deberán completar dos vueltas por la falda sur del Monte Gibralfaro y por vías como la calle don Juan Temboury, el sendero del Mirador de la Costa, el sendero de la Muralla, el Camino de Gibralfaro y la calle Mundo Nuevo. El tiempo máximo para llegar a la meta será de dos horas.

La carrera tendrá carácter solidario a favor de la Asociación Superhéroes Un niño, una sonrisa, que desarrolla su labor de acompañamiento infantil en hospitales y el proyecto anual de 'Una cima, una sonrisa'. Las inscripciones se pueden realizar en la web de la prueba 'www.mlktrail.es' hasta el viernes 25 a las 23,59 horas.

La organización ha dispuesto cuatro categorías para los participantes, en concreto, junior --15 a 24 años, cumplidos el año de referencia--; absoluta --de 25 a 40 años, cumplidos el año de referencia--; veteranos --de 41 a 54 años, cumplidos el año de referencia-- y máster --de 55 en adelante, cumplidos el año de referencia--. Además, los corredores deberán llevar un frontal luminoso, puesto que gran parte de la ruta discurre por zonas con poca iluminación.

Además, la prueba cuenta con el sello de evento sostenible, otorgado por Málaga, Como Te Quiero (MCTQ). Además, en los puntos de avituallamiento habrá papeleras y contenedores para la recogida de residuos. Esta carrera cuenta también con una modalidad infantil, de 1.100 kilómetros con un trazado llano para niños entre cinco y doce años y bajo el lema 'Muévete más y come bien'.

En suma, su salida será a las 21,30 horas, con salida y llegada a la calle Guillén Sotelo --detrás del Ayuntamiento de Málaga--, no será cronometrada y es recomendable el uso de frontal luminoso por alguna zona con escasa iluminación que pudiera haber. Los pequeños recibirán una medalla conmemorativa del evento, avituallamiento líquido y una bolsa de picnic.