Carretera de Cádiz, Teatinos, Este y Campanillas instalarán pantallas para retransmitir la Final del Mundial

Mikel Merino, jugador de España, celebra un gol frente a Portugal en el Mundial 2026
Mikel Merino, jugador de España, celebra un gol frente a Portugal en el Mundial 2026 - WU XIAOLING / XINHUA NEWS / EUROPA PRESS
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 17 julio 2026 13:15
Seguir en

MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los distritos de Carretera de Cádiz, Teatinos, Este y Campanillas de Málaga instalarán pantallas para la retransmisión de la Final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que tendrá lugar el próximo domingo a las 21,00 horas.

Esta iniciativa coincide con la celebración de las fiestas y ferias en honor a la Virgen del Carmen que se están celebrando durante esta semana en las barridas de Huelin, Colonia Santa Inés, El Palo y Campanillas, han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Así, las pantallas de grandes dimensiones para seguir el partido están instaladas en el Parque de Huelin, en Carretera de Cádiz; en el escenario de la plaza del Padre Ciganda de El Palo; en la caseta municipal de la feria de Campanillas, situada en los aledaños de la calle José Calderón; y, por último, en el recinto ferial de la Colonia Santa Inés, en la caseta ubicada en la explanada entre las calles Juan Francés Bosca y Tamayo y Baus.

Por otro lado, el auditorio municipal Cortijo de Torres también retransmitirá el encuentro. La actividad, organizada por un promotor privado, ya ha agotado las entradas.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado