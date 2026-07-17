Carretera de Cádiz, Teatinos, Este y Campanillas instalarán pantallas para retransmitir la Final del Mundial

Mikel Merino, jugador de España, celebra un gol frente a Portugal en el Mundial 2026 - WU XIAOLING / XINHUA NEWS / EUROPA PRESS

MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los distritos de Carretera de Cádiz, Teatinos, Este y Campanillas de Málaga instalarán pantallas para la retransmisión de la Final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que tendrá lugar el próximo domingo a las 21,00 horas.

Esta iniciativa coincide con la celebración de las fiestas y ferias en honor a la Virgen del Carmen que se están celebrando durante esta semana en las barridas de Huelin, Colonia Santa Inés, El Palo y Campanillas, han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Así, las pantallas de grandes dimensiones para seguir el partido están instaladas en el Parque de Huelin, en Carretera de Cádiz; en el escenario de la plaza del Padre Ciganda de El Palo; en la caseta municipal de la feria de Campanillas, situada en los aledaños de la calle José Calderón; y, por último, en el recinto ferial de la Colonia Santa Inés, en la caseta ubicada en la explanada entre las calles Juan Francés Bosca y Tamayo y Baus.

Por otro lado, el auditorio municipal Cortijo de Torres también retransmitirá el encuentro. La actividad, organizada por un promotor privado, ya ha agotado las entradas.