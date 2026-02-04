Carreteras cortadas en la provincia de Málaga y diversas intervenciones por desprendimientos por el temporal

MA-6401, de la A-367 a Cañete la Real afectada por el temporal - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las consecuencias de la borrasca Leonardo se están dejando notar en la provincia de Málaga en la que varias carreteras permanecen cortadas y también están teniendo lugar diversas intervenciones por desprendimientos.

En concreto, permanecen cortadas la A-366 a su paso por el municipio malagueño de Guaro, la A-369 en Algatocín y la A-373 en Cortes de la Frontera. De igual modo, también están cortadas la A-7150 en Casares, A-7286 en Campillos, la MA-4100 en Villanuva del Trabuco, la MA-8302, en Estepona; MA-8401 en Jimera de Líbar y la N-331, en Antequera, según han informado desde Tráfico.

Por su parte, la Diputación de Málaga también está actuando en carreteras y han precisado que en la MA-7401, a Benaoján, hay puntos donde el agua atraviesa la calzada, pero se puede circular con precaución.

En toda la red hay multitud de árboles caídos y desprendimientos de tierras y piedras que están retirando los servicios de conservación de carreteras. Hay seis máquinas trabajando simultáneamente en distintas carreteras de esta comarca.

Por su parte, en la MA-6401, de la A-367 a Cañete la Real, hay problemas con zonas inundadas, pero no está cortada la carretera. La maquinaria está despejando las cunetas y limpiando la calzada.

Mientras que en la MA-7402, PK 4, a Acinipo, está cortada por una piedra de grandes dimensiones. Al respecto, han precisado que un equipo está en camino para retirarla.

Por otro lado, en la zona de Antequera se han realizado actuaciones en la MA-6412, de Alameda a Corcoya (Sevilla), por balsas de agua; y cabe recorar que se ha cortado al tráfico la MA-4100, en Villanueva del Trabuco (PK 3+500), por la crecida del Guadalhorce.

Además, en Almargen, la MA-6406 está cortada por desbordamiento de un arroyo en el PK 1+700. Y justo en la entrada a Campillos por la carretera MA-6404 (Campillos-Teba), en el PK 8+800, está cerca de desbordarse un canal, por lo que se podría cerrar la vía.

Asimismo, en la Axarquía se han visto afectadas las siguientes carreteras por desprendimientos de tierras y piedras en calzada: MA-3104, de MA-3111 a La Breña; MA-3106, de Cútar a El Borge; MA-3109, de El Borge a Almáchar; MA-3110, Olías a Totalán; MA-3111, de Olías a MA-3105; MA-3112, de MA-3109 a MA-3116; MA-3114, de Moclinejo a Almáchar; MA-3117, de MA-3119 a El Valdés; MA-3203, de N-340 a Cajiz; MA-4104, de A-7205 a Alcaucín; MA-4110, de Corumbela a Daimalos; MA-4111, de Vélez-Málaga a Arenas; y MA-6102, de N-340 a Río de la Miel.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo por fuertes lluvias el aviso rojo en la zona de la Serranía de Ronda, amarillo en Antequera y naranja para el resto de la provincia. Asimismo, también hay aviso naranja por fenómenos costeros en las zonas de Sol y Guadalhorce y la Axarquía.