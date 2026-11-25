La diputada provincial María del Carmen Márquez junto a la alcaldesa de Cartajima, Isabel María Jiménez, durante la presentación de la XX Cata del Mosto - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Cartajima celebra su XX Cata del Mosto este fin de semana con degustaciones, gastronomía, actividades infantiles, concursos y música en directo.

Así lo ha dado a conocer la diputada provincial María del Carmen Márquez junto a la alcaldesa de Cartajima, Isabel María Jiménez, durante la presentación de esta cita que rinde homenaje a la tradición vinícola del municipio de la Serranía de Ronda.

En este sentido, Márquez ha recordado que el evento, declarado de Singularidad Turística de la Provincia por la Diputación de Málaga, festejará su edición número 20 con un amplio programa de actividades.

También la diputada ha destacado la importancia de apoyar las fiestas y eventos que contribuyen a fomentar las tradiciones y las costumbres de los pueblos, además de difundir los productos gastronómicos típicos.

La alcaldesa ha explicado que aunque la celebración oficial es el día 28, el viernes 20 se llevarán a cabo las primeras actividades relacionadas con los caldos que elaboran los vecinos de la localidad.

De esta forma, el viernes a las 21,00 horas se celebrará una cena en la Plaza Virgen del Rosario para conmemorar el 20 aniversario de la fiesta. La velada estará amenizada por las actuaciones musicales de 'Inmensos', tributo a Raphael y Rocío Jurado, y un dj que pondrá el broche final a la jornada.

Las actividades del día grande, sábado 28 de noviembre, comenzarán a las 12,30 horas con la XX Cata Oficial de Mosto, donde un jurado experto valorará diferentes aspectos del mosto como, por ejemplo, la claridad, la nitidez, el olor o el sabor.

Posteriormente, todos los asistentes disfrutarán con la degustación tanto del mosto vencedor como del resto de vinos participantes en la cata, para lo cual se deberá adquirir un jarrillo en el que verter el caldo. Con la compra del jarrillo, cada persona podrá degustar dos platos tradicionales elaborados por la organización del evento.

La tarde será amenizada con música en directo de las orquestas Latidos y Cuarteto Virtual, mientras que a las 16,30 horas se celebrará el III Concurso de Repostería de Castaña y la inauguración del alumbrado navideño del municipio. Además, en la calle Ancha a partir de las 16,00 horas se instalarán hinchables para que los más pequeños. Por último, el broche final de la celebración estará a cargo del DJ David Tex.