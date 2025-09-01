Cártama guardará un minuto de silencio tras la muerte de una vecina por un crimen machista en Motril (Granada)

Igualdad ha confirmado este lunes el caso de violencia de género que tuvo lugar el pasado domingo 24 de agosto en Motril (Granada)

CÁRTAMA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cártama (Málaga) tiene previsto realizar este próximo martes, 2 de septiembre, una concentración y un minuto de silencio como muestra de condena y repulsa al crimen machista que el pasado domingo, 24 de agosto, se cobró la vida de una de sus vecinas, una mujer de 54 años, a la que servicios médicos asistieron en la localidad granadina de Motril, y que finalmente falleció en un centro hospitalario de la capital de esa provincia.

Según han señalado desde el Consistorio cartameño, el acto va a tener lugar en la puerta de la Casa Consistorial de este municipio de la comarca del Valle del Guadalhorce a las 12.00 horas, así como en la Tenencia de Alcaldía del núcleo de población de la Estación de Cártama.

Asimismo, desde el Ayuntamiento han expresado su más profundo pesar por la pérdida de esta vecina y han trasladado su apoyo, cariño y solidaridad a la familia y amistades de la víctima.

Cabe recordar que el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha confirmado este lunes como asesinato por presunta violencia de género el de la referida mujer de Cártama de 54 años a manos de su expareja, un varón que se encuentra en prisión.

Por su parte, fuentes del caso explicaron a Europa Press la semana pasada que tanto el detenido como su expareja figuraban en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) del Ministerio del Interior.

Además, explicaron que sobre el hombre pesaban medidas cautelares ordenadas por un juez; en concreto, una orden de alejamiento de su expareja. En un primer momento, el varón fue detenido por la Policía Nacional por quebrantamiento de condena, y posteriormentee el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un homicidio.

Por su parte, el servicio de emergencias 112 recibió en torno a las 10,35 horas del domingo 24 de agosto una llamada de sanitarios del 061 después de que estos requirieran la presencia de la Policía Nacional en un domicilio, en la zona de El Varadero, en Motril, donde asistieron a la mujer por una intoxicación etílica. Finalmente, la trasladaron a un centro hospitalario de Granada capital, donde falleció.